Путин не зря приказал атаковать "Орешником" именно Львов: раскрыт коварный замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин продолжает применять психологическое давление на страны НАТО, нанося удары баллистическими ракетами недалеко от границ Польши. Об этом во время телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Фото: из открытых источников

По его словам, ракета "Орешник", которую Кремль использует для таких атак, баллистическая средней дальности, и ее применение уже стало инструментом для запугивания Запада.

Игнат подчеркнул, что ранее подобный удар был произведен по городу Днепр, а ныне – по Львовщине. Выбор Львовского региона, по мнению военного, имеет целью продемонстрировать Западным партнерам, что Россия способна наносить удары в непосредственной близости от границ стран НАТО, в то же время формируя мощную информационную волну и влияя на международное сообщество.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что подобные атаки создают панику среди украинского населения, ведь ракеты наносятся в преддверии морозов и поражают объекты критической инфраструктуры по всей стране. В то же время, россияне не применяли стратегическую авиацию, ограничившись наземными ракетными комплексами, такими как Искандер-М и С-400, способными поражать цели на баллистической траектории.

По информации командования Воздушных сил, враг выпустил в общей сложности 36 ракет, среди которых 13 баллистических ("Искандер-М"/"С-400"), 22 крылатых "Калибр" и 1 ракета средней дальности. Кроме того, столица Украины была атакована дронами и ракетами одновременно по нескольким направлениям, что является примером комбинированной массированной атаки на Киевский регион.

Как уже писали "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага почти половина многоэтажных домов столицы — около 6 тысяч — осталась без теплоснабжения, а в некоторых районах фиксируются перебои с водой.