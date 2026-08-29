Путін не відступає, хоча Росія втрачає темп: що відбувається з планом Кремля щодо війни

На п'ятому році повномасштабної війни Росія стикається з наростаючими проблемами, проте Володимир Путін поки що не демонструє готовності відмовлятися від своїх цілей. Російські війська просуваються значно повільніше, вартість війни зростає, а українські далекобійні удари все частіше сягають об'єктів на території РФ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як пише The New York Times, Путін продовжує переконувати росіян у можливості перемоги і одночасно стверджує, що становище України нібито гірше за російське. На думку директора "Карнеги Росія-Євразія" Олександра Габуєва, російський лідер може виходити не так з оцінки власних труднощів, як із питання, хто виявиться здатним довше витримувати війну.

Кремль, ймовірно, як і раніше, розраховує на виснаження України. Додаткову впевненість Москві може надавати перевагу в балістичних ракетах: Росія регулярно застосовує їх, тоді як Україна відчуває дефіцит засобів протиракетної оборони. За даними української розвідки, Москва також намагається отримувати додаткові ракети із Північної Кореї.

При цьому динаміка на фронті для Росії стає менш вражаючою. За даними Black Bird Group, з 1 червня чисте територіальне просування російських військ склало близько 68 квадратних миль. Роком раніше темпи захоплення території були значно вищими.

Одночасно всередині РФ накопичуються економічні проблеми. Росія стикається з перебоями на паливному ринку, атаками по великих об'єктах електронної торгівлі, зростанням військових витрат та проблемами цифрової економіки через відключення інтернету.

За словами аналітика SWP Яніса Клюге, головна проблема Путіна зараз може полягати у зміні очікувань російської еліти та суспільства. Підтримка війни також знижується: за даними "Левада-центру", у липні 2026 року частка росіян, які схвалюють дії російських військ в Україні, досягла мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення.

Москва не показує готовності швидко повертатися до переговорів. Кремль фактично визнав, що переговорний процес перебуває на паузі.

У Вашингтоні тим часом звучать заклики використати нинішній тиск на Росію для підготовки майбутнього дипломатичного рішення. Однак поки що Кремль продовжує робити ставку на продовження війни, розраховуючи, що час зрештою зіграє на його боці.

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