Путин не отступает, хотя Россия теряет темп: что происходит с планом Кремля по войне

На пятом году полномасштабной войны Россия сталкивается с нарастающими проблемами, однако Владимир Путин пока не демонстрирует готовности отказываться от своих целей. Российские войска продвигаются значительно медленнее, стоимость войны растет, а украинские дальнобойные удары все чаще достигают объектов на территории РФ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как пишет The New York Times, Путин продолжает убеждать россиян в возможности победы и одновременно утверждает, что положение Украины якобы хуже российского. По мнению директора "Карнеги Россия-Евразия" Александра Габуева, российский лидер может исходить не столько из оценки собственных трудностей, сколько из вопроса, кто окажется способен дольше выдерживать войну.

Кремль, вероятно, по-прежнему рассчитывает на истощение Украины. Дополнительную уверенность Москве может давать преимущество в баллистических ракетах: Россия регулярно применяет их, тогда как Украина испытывает дефицит средств противоракетной обороны. По данным украинской разведки, Москва также пытается получать дополнительные ракеты из Северной Кореи.

При этом динамика на фронте для России становится менее впечатляющей. По данным Black Bird Group, с 1 июня чистое территориальное продвижение российских войск составило около 68 квадратных миль. Годом ранее темпы захвата территории были значительно выше.

Одновременно внутри РФ накапливаются экономические проблемы. Россия сталкивается с перебоями на топливном рынке, атаками по крупным объектам электронной торговли, ростом военных расходов и проблемами цифровой экономики из-за отключений интернета.

По словам аналитика SWP Яниса Клюге, главная проблема Путина сейчас может заключаться в изменении ожиданий российской элиты и общества. Поддержка войны также снижается: согласно данным "Левада-центра", в июле 2026 года доля россиян, одобряющих действия российских войск в Украине, достигла минимального уровня с начала полномасштабного вторжения.

При этом Москва не показывает готовности быстро возвращаться к переговорам. Кремль фактически признал, что переговорный процесс находится на паузе.

В Вашингтоне тем временем звучат призывы использовать нынешнее давление на Россию для подготовки будущего дипломатического решения. Однако пока Кремль продолжает делать ставку на продолжение войны, рассчитывая, что время в конечном счете сыграет на его стороне.

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