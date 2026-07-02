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Путін не відмовиться від наступних атак на Україну: нова мета диктатора викликає жах

Після масштабного удару по Києву міжнародні партнери, зокрема Дональд Трамп, майже не відреагували на події

2 липня 2026, 13:00
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Клименко Елена

Після масованої нічної атаки Росії на Україну, головною ціллю якої став Київ, публічна реакція західних партнерів виявилася стриманою. Однак це не означає, що підтримка України слабшає. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Путін не відмовиться від наступних атак на Україну: нова мета диктатора викликає жах

Фото: з відкритих джерел

За його словами, відсутність гучних заяв із боку Європи та США, зокрема президента США Дональда Трампа, не варто сприймати як байдужість до ситуації. Експерт припускає, що союзники можуть свідомо уникати публічної емоційної реакції, аби не підігравати інформаційній стратегії Кремля.

Краєв нагадав, що у 2022–2023 роках після масштабних російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі західні держави оперативно реагували, передаючи Україні системи Patriot, ракети до них та обладнання для відновлення енергосистеми. Нині подібної миттєвої реакції не спостерігається, хоча це не свідчить про зміну загальної позиції партнерів.

На думку експерта, важливо розуміти справжню мету російських атак. Окрім прагнення завдати максимальної шкоди цивільному населенню, Кремль намагається впливати на політичні рішення західних держав.

"Інша важлива причина, підв'язана під переговори, – росіяни намагаються залякати європейців та США. Тобто тримати їх в напрузі і показувати, що будь-який крок на допомогу України буде провокувати подальші обстріли, цивільні смерті. Тому в аналітичних європейських колах довго ходив наратив про те, що треба менше реагувати на обстріли, не давати додаткових заяв, але давати зброю, підтримку", – пояснив Краєв. 

За словами експерта, така стратегія дозволяє не посилювати інформаційний ефект, на який розраховує Москва. Натомість ключовим залишається продовження військової допомоги Україні, незалежно від кількості публічних заяв чи політичних коментарів після чергових атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 2 липня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні, основним напрямком якого став Київ. Експерти Defense Express звернули увагу, що подібні масштабні атаки вже відбувалися 2 та 15 червня. На їхню думку, це може свідчити про формування нового циклу підготовки ударів, коли окупанти накопичують озброєння приблизно протягом двох тижнів.



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