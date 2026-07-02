Путин не откажется от следующих атак на Украину: новая цель диктатора вызывает ужас

После массированной ночной атаки России на Украину, главной целью которой стал Киев, публичная реакция западных партнеров оказалась сдержанной. Однако это не означает, что поддержка Украины ослабевает. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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По его словам, отсутствие громких заявлений со стороны Европы и США, в том числе президента США Дональда Трампа, не следует воспринимать как безразличие к ситуации. Эксперт предполагает, что союзники могут сознательно избегать публичной эмоциональной реакции, чтобы не подыгрывать информационной стратегии Кремля.

Краев напомнил, что в 2022-2023 годах после масштабных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре западные государства оперативно реагировали, передавая Украине системы Patriot, ракеты к ним и оборудование для восстановления энергосистемы. В настоящее время подобной мгновенной реакции не наблюдается, хотя это не свидетельствует об изменении общей позиции партнеров.

По мнению эксперта, важно понимать истинную цель российских атак. Кроме стремления нанести максимальный ущерб гражданскому населению, Кремль пытается влиять на политические решения западных государств.

"Другая важная причина, подвязанная под переговоры, – россияне пытаются запугать европейцев и США. То есть держать их в напряжении и показывать, что любой шаг на помощь Украины будет провоцировать дальнейшие обстрелы, гражданские смерти. Поэтому в аналитических европейских кругах долго ходил нарратив о том, что надо давать оружие, поддержку", – объяснил Краев.

По словам эксперта, такая стратегия позволяет не усугублять информационный эффект, на который рассчитывает Москва. В то же время ключевым остается продолжение военной помощи Украине, независимо от количества публичных заявлений или политических комментариев после очередных атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 2 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. Эксперты Defense Express обратили внимание, что подобные масштабные атаки уже происходили 2 и 15 июня. По их мнению, это может свидетельствовать о формировании нового цикла подготовки ударов, когда оккупанты накапливают вооружение примерно в течение двух недель.