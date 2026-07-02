Саме на це розраховує Путін: розкрито нову страшну небезпеку для українців у війні

У ніч на 2 липня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні, основним напрямком якого став Київ. Експерти Defense Express звернули увагу, що подібні масштабні атаки вже відбувалися 2 та 15 червня. На їхню думку, це може свідчити про формування нового циклу підготовки ударів, коли окупанти накопичують озброєння приблизно протягом двох тижнів.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час останньої атаки російська армія застосувала 570 засобів повітряного нападу, серед яких були 74 ракети різних типів і 496 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила більшість крилатих ракет та дронів, зокрема 32 із 34 ракет Х-101, усі вісім "Калібрів", чотири ракети Х-59/69 і 476 безпілотників.

Водночас найбільшу складність становили балістичні та гіперзвукові ракети. Із 24 балістичних ракет типу "Іскандер-М" і С-400 вдалося перехопити лише чотири, тоді як усі чотири гіперзвукові ракети "Циркон" досягли своїх цілей.

Аналітики зазначають, що ще під час масованого удару 15 червня українські військові продемонстрували значно вищі результати, збивши п'ять із шести "Цирконів" та 15 із 34 балістичних ракет. На початку червня гіперзвукові ракети також не вдалося перехопити, однак тоді було знищено 11 із 33 балістичних цілей.

У Defense Express припускають, що погіршення результативності боротьби з балістичними ракетами може бути пов'язане з можливим дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot, які залишаються одним із ключових засобів захисту від таких загроз.

На думку експертів, саме на це може розраховувати Росія, плануючи нові комбіновані атаки. Протягом червня окупанти неодноразово застосовували балістичні ракети окремо від масштабних повітряних ударів, імовірно намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони перед черговими масованими обстрілами.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Київ, застосувавши широкий спектр озброєння — від реактивних безпілотників до балістичних і гіперзвукових ракет. За оцінкою авіаційного експерта Богдана Долінце, така операція вимагала тривалої підготовки та накопичення значних запасів озброєння.