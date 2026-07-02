Именно на это рассчитывает Путин: раскрыта новая страшная опасность для украинцев в войне

В ночь на 2 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. Эксперты Defense Express обратили внимание, что подобные масштабные атаки уже происходили 2 и 15 июня. По их мнению, это может свидетельствовать о формировании нового цикла подготовки ударов, когда оккупанты накапливают вооружение примерно в течение двух недель.

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По информации Воздушных сил ВСУ, во время последней атаки российская армия применила 570 средств воздушного нападения, среди которых 74 ракеты разных типов и 496 ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство крылатых ракет и дронов, в том числе 32 из 34 ракет Х-101, все восемь "Калибров", четыре ракеты Х-59/69 и 476 беспилотников.

Наибольшую сложность составляли баллистические и гиперзвуковые ракеты. Из 24 баллистических ракет типа "Искандер-М" и С-400 удалось перехватить всего четыре, тогда как все четыре гиперзвуковых ракеты "Циркон" достигли своих целей.

Аналитики отмечают, что еще во время массированного удара 15 июня украинские военные продемонстрировали значительно более высокие результаты, сбив пять из шести "Цирконов" и 15 из 34 баллистических ракет. В начале июня гиперзвуковые ракеты также не удалось перехватить, однако тогда было уничтожено 11 из 33 баллистических целей.

Defense Express предполагает, что ухудшение результативности борьбы с баллистическими ракетами может быть связано с возможным дефицитом ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, которые остаются одним из ключевых средств защиты от таких угроз.

По мнению экспертов, на это может рассчитывать Россия, планируя новые комбинированные атаки. В течение июня оккупанты неоднократно применяли баллистические ракеты отдельно от масштабных воздушных ударов, предположительно пытаясь истощить украинскую систему противовоздушной обороны перед очередными массированными обстрелами.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Киев, применив широкий спектр вооружения — от реактивных беспилотников до баллистических и гиперзвуковых ракет. По оценке авиационного эксперта Богдана Долинце, такая операция потребовала длительной подготовки и накопления значительных запасов вооружения.