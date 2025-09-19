У ніч на 10 вересня Росія здійснила атаку безпілотниками по території Польщі. Як стверджує співзасновник УБОЗ та член Міжнародної поліцейської асоціації Валерій Кур у коментарі 24 Каналу, ця провокація не була прямим сигналом до початку війни з Європою. За його словами, диктатор Володимир Путін, ментально наближений до "блатного світу", діє за принципами тієї ж логіки.

Фото: з відкритих джерел

Кур вважає, що "Путін спробував 'перевірити на слабо' Польщу та інші держави НАТО". Йдеться, радше, про гібридну ескалацію, ніж про пряме військове вторгнення. Однак реакція Заходу на цей виклик, за словами експерта, виявилась занадто млявою:

"Потрібно було діяти значно агресивніше, щоб поставити диктатора на місце", — підкреслив він.

Наразі, як зазначає Кур, Путін отримав бажане: Захід демонструє нерішучість, зумовлену "певною забудькуватістю, довгим мирним життєвим шляхом та іншими факторами".

Попри це, наслідки для Кремля можуть бути серйозними. Провокації РФ змусили Польщу, країни Балтії та інших союзників активніше готуватись до можливого розгортання агресії, зокрема через поглиблення співпраці з Україною.

Як вже писали "Коментарі", Китай чітко усвідомлює, що без його масштабної підтримки Росія не зможе вести війну, оскільки сама вона не має достатньої спроможності, а економічні санкції мають руйнівний вплив на її економіку. За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, саме масштабна допомога Китаю забезпечує Росії тимчасову стабільність. Подоляк також зазначив, що Китай задоволений нинішнім станом Росії, оскільки вона не є впливовим гравцем на світовій арені. Він наголосив, що Росія фактично перебуває під сильним контролем Китаю.



