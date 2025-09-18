Китай грає свою роль у війні в Україні: розкрито цинічні наміри Кремля

Китай чітко усвідомлює, що без його масштабної підтримки Росія не зможе вести війну, оскільки сама вона не має достатньої спроможності, а економічні санкції мають руйнівний вплив на її економіку. За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, саме масштабна допомога Китаю забезпечує Росії тимчасову стабільність.

Фото: з відкритих джерел

Подоляк також зазначив, що Китай задоволений нинішнім станом Росії, оскільки вона не є впливовим гравцем на світовій арені. Він наголосив, що Росія фактично перебуває під сильним контролем Китаю.

При цьому Китай відчуває, що його роль у переговорних процесах щодо війни недостатньо оцінена. Він прагне закріпити свої глобальні позиції і визначити нові правила світового порядку. На саміті ШОС президент КНР Сі Цзіньпін відкрито заявив про наміри створити нову систему глобального управління, де Китай матиме домінуюче становище.

За словами Подоляка, світ має стати полі- або біцентричним, а не зосередженим навколо США, проте Америці це не вигідно. Китай також бачить у війні, розв’язаній Росією, стратегічну можливість, якою активно користується.

Він підкреслив, що з країнами на кшталт Китаю потрібно діяти конкретними діями, а не лише деклараціями. Європа ж, з одного боку, засуджує війну, а з іншого — продовжує співпрацювати з Росією, що для Китаю ставить під сумнів сенс скорочення власних можливостей.

Подоляк додав, що багато країн бачать у Китаї лідера і альтернативу західній цивілізації. Ця нова світова конфігурація тільки формується, і Пекіну потрібно її посилити, зокрема створити валюту, здатну кинути виклик домінуванню долара та західних банків.

Радник голови ОПУ підкреслив, що було б наївно очікувати від Китаю впливу на Росію без вагомих аргументів. Він також нагадав, що Білорусь для Китаю слугувала логістичним вузлом у стосунках із Європою, а її закриття ускладнює ці зв’язки.

Як вже писали "Коментарі", ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у коментарі для УНІАН висловив переконання, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме і у 2026 році. Цю думку він озвучив, відповідаючи на запитання щодо різних прогнозів про строки завершення конфлікту.