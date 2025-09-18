logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Китай грає свою роль у війні в Україні: розкрито цинічні наміри Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай грає свою роль у війні в Україні: розкрито цинічні наміри Кремля

Багато країн вважають Китай лідером і бачать в Пекіні альтернативу західній цивілізації.

18 вересня 2025, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Китай чітко усвідомлює, що без його масштабної підтримки Росія не зможе вести війну, оскільки сама вона не має достатньої спроможності, а економічні санкції мають руйнівний вплив на її економіку. За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, саме масштабна допомога Китаю забезпечує Росії тимчасову стабільність.

Китай грає свою роль у війні в Україні: розкрито цинічні наміри Кремля

Фото: з відкритих джерел

Подоляк також зазначив, що Китай задоволений нинішнім станом Росії, оскільки вона не є впливовим гравцем на світовій арені. Він наголосив, що Росія фактично перебуває під сильним контролем Китаю.

При цьому Китай відчуває, що його роль у переговорних процесах щодо війни недостатньо оцінена. Він прагне закріпити свої глобальні позиції і визначити нові правила світового порядку. На саміті ШОС президент КНР Сі Цзіньпін відкрито заявив про наміри створити нову систему глобального управління, де Китай матиме домінуюче становище.

За словами Подоляка, світ має стати полі- або біцентричним, а не зосередженим навколо США, проте Америці це не вигідно. Китай також бачить у війні, розв’язаній Росією, стратегічну можливість, якою активно користується.

Він підкреслив, що з країнами на кшталт Китаю потрібно діяти конкретними діями, а не лише деклараціями. Європа ж, з одного боку, засуджує війну, а з іншого — продовжує співпрацювати з Росією, що для Китаю ставить під сумнів сенс скорочення власних можливостей. 

Подоляк додав, що багато країн бачать у Китаї лідера і альтернативу західній цивілізації. Ця нова світова конфігурація тільки формується, і Пекіну потрібно її посилити, зокрема створити валюту, здатну кинути виклик домінуванню долара та західних банків. 

Радник голови ОПУ підкреслив, що було б наївно очікувати від Китаю впливу на Росію без вагомих аргументів. Він також нагадав, що Білорусь для Китаю слугувала логістичним вузлом у стосунках із Європою, а її закриття ускладнює ці зв’язки.

Як вже писали "Коментарі", ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у коментарі для УНІАН висловив переконання, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме і у 2026 році. Цю думку він озвучив, відповідаючи на запитання щодо різних прогнозів про строки завершення конфлікту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://uatv.ua/uk/kytaj-vvazhaye-shho-vijna-rf-proty-ukrayiny-daye-jomu-strategichne-vikno-mozhlyvostej-podolyak/
Теги:

Новини

Всі новини