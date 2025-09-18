Попереду найгірший сценарій: українців ошелешили прогнозом терміну війни

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у коментарі для УНІАН висловив переконання, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме і у 2026 році. Цю думку він озвучив, відповідаючи на запитання щодо різних прогнозів про строки завершення конфлікту.

Фото: з відкритих джерел

"Радше за все, війна цього року не закінчиться. Варто орієнтуватися на перевірені джерела, зокрема на президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив, що Україна вже відбила три масштабні атаки російських військ і очікує ще дві", — зазначив Гетьман.

За його словами, ці плани свідчать, що бойові дії триватимуть, оскільки Москва не має наміру припиняти наступальні операції.

Майор запасу підкреслив, що якщо ворог готується до ще двох наступів, це свідчить про те, що Росія планує продовжувати війну і в наступному році. Він також навів слова Дмитра Медведєва, який заявив, що економіка Росії у 2026 році буде максимально орієнтована на військові потреби, зокрема на фінансування війни і закупівлю озброєнь.

"Це означає, що російське керівництво готується до тривалого конфлікту", — пояснив Гетьман.

Найгірший сценарій, на його думку, — це війна, яка розтягнеться на 3–5 років і може перерости у загальноєвропейський конфлікт.

Ветеран також зазначив, що за даними надійних джерел Росія планує за найближчі кілька років переозброїти свої збройні сили і не відмовляється від намірів поширити контроль на Балтійські країни та Східну Європу.



"Ці плани залишаються в силі і можуть спричинити нові військові дії на континенті", — наголосив Гетьман.

Як вже писали "Коментарі", російський уряд розглядає можливість збільшення податку на додану вартість (ПДВ), щоб втримати бюджетний дефіцит у межах і не витрачати резерви. Хоча раніше Володимир Путін заявляв, що податкове навантаження не змінюватиметься щонайменше до 2030 року, тепер ці обіцянки можуть бути порушені.