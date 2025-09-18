Впереди худший сценарий: украинцев ошарашили прогнозом срока войны

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии УНИАН выразил убеждение, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться и в 2026 году. Это мнение он озвучил, отвечая на вопросы по разным прогнозам о сроках завершения конфликта.

Фото: из открытых источников

"Скорее всего, война в этом году не закончится. Следует ориентироваться на проверенные источники, в частности на президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил, что Украина уже отразила три масштабных атаки российских войск и ожидает еще две", — отметил Гетьман.

По его словам, эти планы свидетельствуют о том, что боевые действия будут продолжены, поскольку Москва не намерена прекращать наступательные операции.

Майор запаса подчеркнул, что если враг готовится к еще двум наступлениям, это говорит о том, что Россия планирует продолжать войну и в следующем году. Он также привел слова Дмитрия Медведева, заявившего, что экономика России в 2026 году будет максимально ориентирована на военные нужды, в частности на финансирование войны и закупку вооружений.

"Это означает, что российское руководство готовится к продолжительному конфликту", — пояснил Гетьман.

Худший сценарий, по его мнению, это война, которая растянется на 3–5 лет и может перерасти в общеевропейский конфликт.

Ветеран также отметил, что по данным надежных источников, Россия планирует в ближайшие несколько лет перевооружить свои вооруженные силы и не отказывается от намерений распространить контроль на Балтийские страны и Восточную Европу.



"Эти планы остаются в силе и могут повлечь за собой новые военные действия на континенте", — подчеркнул Гетьман.

Как уже писали "Комментарии", российское правительство рассматривает возможность увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы удержать бюджетный дефицит в пределах и не тратить резервы. Хотя ранее Владимир Путин заявлял, что налоговая нагрузка не будет меняться, по меньшей мере, до 2030 года, теперь эти обещания могут быть нарушены.