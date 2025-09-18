Китай играет свою роль в войне в Украине: раскрыты цинические намерения Кремля

Китай ясно осознает, что без его масштабной поддержки Россия не сможет вести войну, поскольку сама она не имеет достаточной способности, а экономические санкции оказывают разрушительное влияние на ее экономику. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, именно масштабная помощь Китаю обеспечивает России временную стабильность.

Фото: из открытых источников

Подоляк также отметил, что Китай удовлетворен нынешним состоянием России, поскольку она не является влиятельным игроком на мировой арене. Он подчеркнул, что Россия фактически находится под сильнейшим контролем Китая.

При этом Китай чувствует, что его роль в переговорных процессах по войне недостаточно оценена. Он стремится укрепить свои глобальные позиции и определить новые правила мирового порядка. На саммите ШОС президент КНР Си Цзиньпин открыто заявил о намерениях создать новую систему глобального управления, где Китай будет иметь доминирующее положение.

По словам Подоляка, мир должен стать поли- или бицентрическим, а не сосредоточенным вокруг США, однако, Америке это не выгодно. Китай также видит в войне, развязанной Россией, стратегическую возможность, которой активно пользуется.

Он подчеркнул, что со странами типа Китая нужно действовать конкретными действиями, а не только декларациями. Европа же, с одной стороны, осуждает войну, а с другой — продолжает сотрудничать с Россией, что для Китая подвергает сомнению смысл сокращения собственных возможностей.

Подоляк добавил, что многие страны видят в Китае лидера и альтернативу западной цивилизации. Эта новая мировая конфигурация только формируется, и Пекину нужно ее усилить, в частности, создать валюту, способную бросить вызов доминированию доллара и западных банков.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что было бы наивно ожидать от Китая влияния на Россию без веских аргументов. Он также напомнил, что Беларусь для Китая служила логистическим узлом в отношениях с Европой, а ее закрытие усложняет эти связи.

Как уже писали "Комментарии", ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии УНИАН высказал убеждение, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться и в 2026 году. Это мнение он озвучил, отвечая на вопросы по разным прогнозам о сроках завершения конфликта.