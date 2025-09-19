В ночь на 10 сентября Россия совершила атаку беспилотниками по территории Польши. Как утверждает соучредитель УБОП и член Международной полицейской ассоциации Валерий Кур в комментарии 24 канала, эта провокация не была прямым сигналом к началу войны с Европой. По его словам, диктатор Владимир Путин, ментально приближенный к "блатному миру", действует по принципам той же логики.

Фото: из открытых источников

Кур считает, что "Путин попытался проверить на слабо Польшу и другие государства НАТО". Речь идет скорее о гибридной эскалации, чем о прямом военном вторжении. Однако реакция Запада на этот вызов, по словам эксперта, оказалась слишком вялой.

"Нужно было действовать гораздо более агрессивно, чтобы поставить диктатора на место", — подчеркнул он.

Как отмечает Кур, Путин получил желаемое: Запад демонстрирует нерешительность, обусловленную "определенной забывчивостью, долгим мирным жизненным путем и другими факторами".

Несмотря на это, последствия для Кремля могут быть серьезными. Провокации РФ заставили Польшу, страны Балтии и других союзников активнее готовиться к возможному развертыванию агрессии, в частности, через углубление сотрудничества с Украиной.

Как уже писали "Комментарии", Китай ясно осознает, что без его масштабной поддержки Россия не сможет вести войну, поскольку сама она не имеет достаточной способности, а экономические санкции оказывают разрушительное влияние на ее экономику. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, именно масштабная помощь Китаю обеспечивает России временную стабильность. Подоляк также отметил, что Китай удовлетворен нынешним состоянием России, поскольку она не является влиятельным игроком на мировой арене. Он подчеркнул, что Россия фактически находится под сильнейшим контролем Китая.



