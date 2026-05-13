logo_ukra

BTC/USD

80955

ETH/USD

2301.05

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін не планує зустрічатись із Зеленським: експерт розкрив справжню мету ігор диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін не планує зустрічатись із Зеленським: експерт розкрив справжню мету ігор диктатора

Тарас Загородній вважає, що Путін не піде на прямі переговори із Зеленським через ризик політичної поразки та наслідків для Росії

13 травня 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливу зустріч із Володимиром Зеленським викликали жваве обговорення серед експертів та політиків. Кремлівський правитель повідомив, що готовий до переговорів не лише на території Росії, а й в інших державах, однак лише за умови досягнення “остаточних домовленостей”, які нібито мають забезпечити довготривалу перспективу врегулювання війни. У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кремль був змушений змінити свою риторику під тиском міжнародних обставин та української позиції. За його словами, подальші переговори можливі лише після пошуку реального та дієвого формату діалогу.

Путін не планує зустрічатись із Зеленським: експерт розкрив справжню мету ігор диктатора

Фото: з відкритих джерел

Політтехнолог Тарас Загородній висловив переконання, що заяви Путіна є радше політичним блефом, ніж справжньою готовністю до переговорів. На його думку, російський лідер не зацікавлений у прямій зустрічі із Зеленським, оскільки це означало б фактичне визнання суб’єктності України та легітимності українського президента.

Експерт звернув увагу, що Кремль традиційно намагається уникати прямих контактів з українською стороною. Навіть коли Росія пропонувала тимчасове перемир’я на період святкування 9 травня, Путін звертався не до Києва, а до США та Дональда Трампа, демонструючи небажання вести діалог напряму.На думку Загороднього, потенційна зустріч із Зеленським стала б для Путіна серйозною політичною поступкою, яка могла б негативно вплинути на його позиції всередині Росії. Саме тому він сумнівається, що Кремль дійсно готовий до такого кроку.

Політтехнолог також зазначив, що слова Путіна про “фінальне підписання документів” можуть свідчити лише про бажання нав’язати Україні власні умови завершення війни. Йдеться про вимоги, які Москва вже неодноразово озвучувала публічно та які в Києві вважають неприйнятними.

"Коментарі" вже писапи, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що реалістичні переговори з Москвою наразі неможливі через відсутність у неї готовності до конструктивного діалогу. Водночас Україна продовжує формувати альтернативну стратегію впливу на перебіг війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/zustrich-zelenskogo-putina-polittehnolog-ozvuchiv-chim-vona-rizikovana_n3066724
Теги:

Новини

Всі новини