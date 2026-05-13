logo

BTC/USD

80955

ETH/USD

2301.05

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин не планирует встречаться с Зеленским: эксперт раскрыл истинную цель игр диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин не планирует встречаться с Зеленским: эксперт раскрыл истинную цель игр диктатора

Тарас Загородний считает, что Путин не пойдет на прямые переговоры с Зеленским из-за риска политического поражения и последствий для России

13 мая 2026, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заявления российского диктатора Владимира Путина о возможной встрече с Владимиром Зеленским вызвали оживленное обсуждение среди экспертов и политиков. Кремлевский правитель сообщил, что готов к переговорам не только на территории России, но и в других государствах, но только при достижении "окончательных договоренностей", которые якобы должны обеспечить долгосрочную перспективу урегулирования войны. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль вынужден был изменить свою риторику под давлением международных обстоятельств и украинской позиции. По его словам, дальнейшие переговоры возможны только после поиска реального и действенного формата диалога.

Путин не планирует встречаться с Зеленским: эксперт раскрыл истинную цель игр диктатора

Фото: из открытых источников

Политтехнолог Тарас Загородний выразил убеждение , что заявления Путина скорее политическим блефом, чем настоящей готовностью к переговорам. По его мнению, российский лидер не заинтересован в прямой встрече с Зеленским, поскольку это означало бы фактическое признание субъектности Украины и легитимности украинского президента.

Эксперт обратил внимание на то, что Кремль традиционно пытается избегать прямых контактов с украинской стороной. Даже когда Россия предлагала временное перемирие на период празднования 9 мая, Путин обращался не в Киев, а в США и Дональда Трампа, демонстрируя нежелание вести диалог напрямую. По мнению Загороднего, потенциальная встреча с Зеленским стала бы для Путина серьезной политической уступкой, которая могла бы негативно отразиться на его позиции внутри России. Именно поэтому он сомневается, что Кремль действительно готов к такому шагу.

Политтехнолог также отметил, что слова Путина о "финальном подписании документов" могут свидетельствовать только о желании навязать Украине собственные условия завершения войны. Речь идет о требованиях, которые Москва уже не раз озвучивала публично и которые в Киеве считают неприемлемыми.

"Комментарии" уже писапы , что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что реалистичные переговоры с Москвой пока невозможны из-за отсутствия у нее готовности к конструктивному диалогу. В то же время, Украина продолжает формировать альтернативную стратегию влияния на ход войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zustrich-zelenskogo-putina-polittehnolog-ozvuchiv-chim-vona-rizikovana_n3066724
Теги:

Новости

Все новости