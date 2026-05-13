Путин не планирует встречаться с Зеленским: эксперт раскрыл истинную цель игр диктатора

Заявления российского диктатора Владимира Путина о возможной встрече с Владимиром Зеленским вызвали оживленное обсуждение среди экспертов и политиков. Кремлевский правитель сообщил, что готов к переговорам не только на территории России, но и в других государствах, но только при достижении "окончательных договоренностей", которые якобы должны обеспечить долгосрочную перспективу урегулирования войны. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль вынужден был изменить свою риторику под давлением международных обстоятельств и украинской позиции. По его словам, дальнейшие переговоры возможны только после поиска реального и действенного формата диалога.

Политтехнолог Тарас Загородний выразил убеждение , что заявления Путина скорее политическим блефом, чем настоящей готовностью к переговорам. По его мнению, российский лидер не заинтересован в прямой встрече с Зеленским, поскольку это означало бы фактическое признание субъектности Украины и легитимности украинского президента.

Эксперт обратил внимание на то, что Кремль традиционно пытается избегать прямых контактов с украинской стороной. Даже когда Россия предлагала временное перемирие на период празднования 9 мая, Путин обращался не в Киев, а в США и Дональда Трампа, демонстрируя нежелание вести диалог напрямую. По мнению Загороднего, потенциальная встреча с Зеленским стала бы для Путина серьезной политической уступкой, которая могла бы негативно отразиться на его позиции внутри России. Именно поэтому он сомневается, что Кремль действительно готов к такому шагу.

Политтехнолог также отметил, что слова Путина о "финальном подписании документов" могут свидетельствовать только о желании навязать Украине собственные условия завершения войны. Речь идет о требованиях, которые Москва уже не раз озвучивала публично и которые в Киеве считают неприемлемыми.

"Комментарии" уже писапы , что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что реалистичные переговоры с Москвой пока невозможны из-за отсутствия у нее готовности к конструктивному диалогу. В то же время, Украина продолжает формировать альтернативную стратегию влияния на ход войны.