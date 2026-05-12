Переговори вже неможливі: розкрито подальшу стратегію України у війні

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що реалістичні переговори з Москвою наразі неможливі через відсутність у неї готовності до конструктивного діалогу. Водночас Україна продовжує формувати альтернативну стратегію впливу на перебіг війни.

"Наразі Росія не здатна адекватно вести мирні переговори. Тому Україна і надалі працюватиме над посиленням системних далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі. Йдеться про удари по підприємствах, знищення логістики тощо", — наголосив посадовець.

Фактично мова йде про поступове послаблення військового потенціалу РФ через ураження її оборонних підприємств, складів та транспортних вузлів. Такий підхід спрямований на зниження здатності Росії підтримувати інтенсивність бойових дій.

Подоляк також відзначив, що в інформаційному просторі Росії вже з’являються ознаки зростання напруження та песимізму щодо війни. Це пов’язано з тим, що заявлені Кремлем цілі залишаються недосягнутими протягом тривалого часу, попри масштабні ресурси, задіяні у конфлікті.

Окрему увагу він звернув на реакцію російського суспільства на можливі удари по символічних об’єктах і подіях, що викликає додаткову нервозність у внутрішньому середовищі РФ.

“Ця істерика підкреслила одну важливу річ. Україна почала робити такі дії щодо Росії, які ніхто раніше не хотів робити. Ми примушуємо Росію до відповідальності. Ці удари по РФ – це примус до миру,” — зазначив Подоляк.

Він додав, що зміна позиції Росії можлива лише тоді, коли її військова та економічна інфраструктура зазнає суттєвого виснаження, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості.

“Якщо Росія втратить можливість реалізовувати ті обсяги, які вони продавали упродовж 2024 – 2025 років, тоді одразу почнуть наростати внутрішні проблеми. Відповідно ми побачимо зовсім іншу риторику",— зауважив він.

"Коментарі" вже писали, що Україна тимчасово погодилася утриматися від ударів по території Росії в період проведення військового параду 9 травня, що дало змогу Москві забезпечити проведення офіційних заходів без ескалації. Водночас цей крок розглядається як свідчення того, що Київ поступово отримує більше простору для формування власних умов у питаннях припинення бойових дій.