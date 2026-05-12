logo

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры уже невозможны: раскрыта дальнейшая стратегия Украины в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры уже невозможны: раскрыта дальнейшая стратегия Украины в войне

Россия не готова к мирным переговорам, поэтому Украина ищет способы заставить ее вернуться к диалогу

12 мая 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляксчитает , что реалистичные переговоры с Москвой пока невозможны из-за отсутствия у нее готовности к конструктивному диалогу. В то же время, Украина продолжает формировать альтернативную стратегию влияния на ход войны.

Переговоры уже невозможны: раскрыта дальнейшая стратегия Украины в войне

Фото: из открытых источников

"Пока Россия не способна адекватно вести мирные переговоры. Поэтому Украина и дальше будет работать над усилением системных дальнобойных ударов по российской военной инфраструктуре. Речь идет об ударах по предприятиям, уничтожении логистики и тому подобное", — подчеркнул чиновник.

Фактически речь идет о постепенном ослаблении военного потенциала РФ из-за поражения ее оборонных предприятий, складов и транспортных узлов. Такой подход направлен на снижение способности России поддерживать интенсивность боевых действий.

Подоляк также отметил, что в информационном пространстве России уже появляются признаки роста напряжения и пессимизма по поводу войны. Это связано с тем, что заявленные Кремлем цели остаются недостигнутыми в течение длительного времени, несмотря на масштабные ресурсы, задействованные в конфликте.

Особое внимание он обратил на реакцию российского общества на возможные удары по символическим объектам и событиям, что вызывает дополнительную нервозность во внутренней среде РФ.  

"Эта истерика подчеркнула одну важную вещь. Украина начала делать такие действия в отношении России, которые никто раньше не хотел делать. Мы принуждаем Россию к ответственности. Эти удары по РФ – это принуждение к миру", — отметил Подоляк.

Он добавил, что изменение позиции России возможно только тогда, когда ее военная и экономическая инфраструктура испытывает существенное истощение, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.

"Если Россия потеряет возможность реализовывать те объемы, которые они продавали в течение 2024-2025 годов, тогда сразу начнут нарастать внутренние проблемы. Соответственно, мы увидим совсем другую риторику", — отметил он.

"Комментарии" уже писали , что Украина временно согласилась воздержаться от ударов по территории России в период проведения военного парада 9 мая, что позволило Москве обеспечить проведение официальных мероприятий без эскалации. В то же время, этот шаг рассматривается как свидетельство того, что Киев постепенно получает больше пространства для формирования собственных условий в вопросах прекращения боевых действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-podolyak-skazav-ye-progres-peregovorah_n3066396
Теги:

Новости

Все новости