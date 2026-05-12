Переговоры уже невозможны: раскрыта дальнейшая стратегия Украины в войне

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляксчитает , что реалистичные переговоры с Москвой пока невозможны из-за отсутствия у нее готовности к конструктивному диалогу. В то же время, Украина продолжает формировать альтернативную стратегию влияния на ход войны.

"Пока Россия не способна адекватно вести мирные переговоры. Поэтому Украина и дальше будет работать над усилением системных дальнобойных ударов по российской военной инфраструктуре. Речь идет об ударах по предприятиям, уничтожении логистики и тому подобное", — подчеркнул чиновник.

Фактически речь идет о постепенном ослаблении военного потенциала РФ из-за поражения ее оборонных предприятий, складов и транспортных узлов. Такой подход направлен на снижение способности России поддерживать интенсивность боевых действий.

Подоляк также отметил, что в информационном пространстве России уже появляются признаки роста напряжения и пессимизма по поводу войны. Это связано с тем, что заявленные Кремлем цели остаются недостигнутыми в течение длительного времени, несмотря на масштабные ресурсы, задействованные в конфликте.

Особое внимание он обратил на реакцию российского общества на возможные удары по символическим объектам и событиям, что вызывает дополнительную нервозность во внутренней среде РФ.

"Эта истерика подчеркнула одну важную вещь. Украина начала делать такие действия в отношении России, которые никто раньше не хотел делать. Мы принуждаем Россию к ответственности. Эти удары по РФ – это принуждение к миру", — отметил Подоляк.

Он добавил, что изменение позиции России возможно только тогда, когда ее военная и экономическая инфраструктура испытывает существенное истощение, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.

"Если Россия потеряет возможность реализовывать те объемы, которые они продавали в течение 2024-2025 годов, тогда сразу начнут нарастать внутренние проблемы. Соответственно, мы увидим совсем другую риторику", — отметил он.

"Комментарии" уже писали , что Украина временно согласилась воздержаться от ударов по территории России в период проведения военного парада 9 мая, что позволило Москве обеспечить проведение официальных мероприятий без эскалации. В то же время, этот шаг рассматривается как свидетельство того, что Киев постепенно получает больше пространства для формирования собственных условий в вопросах прекращения боевых действий.