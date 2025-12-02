Путін не піде на компроміси у трьох питаннях: західні ЗМІ дізнались деталі

Росія не піде на компроміс стосовно трьох питань мирного плану щодо України.

Це, зокрема, стосується територій та чисельності ЗСУ, повідомляє NBC News з посиланням на одного з російських високопосадовців.

"Є три стовпи, на яких ми не йдемо на компроміси. Один — це територія Донбасу. Другий — це обмеження Збройних сил України. Третій — визнання території Америкою та Європою", — сказав на умовах анонімності російський чиновник, знайомий з цим питанням.

Разом з тим, за інформацією видання, Москва готова проявити гнучкість щодо певних інших питань. Йдеться, наприклад, про сотні мільярдів доларів російських активів, заморожених у Європі на початку війни. Україна та її європейські союзники закликають використати ці кошти для підтримки розбитої економіки України.

Водночас політичний аналітик Аббас Галлямов, сказав NBC News, що, на його думку, Путін міг би піти на компроміс.

"Найважливіше, що слід зрозуміти — він не може дозволити собі сваритися з Трампом. Це було б досить самогубно. Хоча російська економіка не була зруйнована війною, у довгостроковій перспективі Путін розуміє, що посилення санкцій з боку Трампа зробить економічне відновлення дуже складним, якщо не неможливим", — сказав він.

Політолог вважає, що Путін може погодитись припинити бойові дії, але тільки якщо Трамп "справді наполягатиме на цьому".

"Можливо, з розрахунком, що він набере сили, швидко організує якусь провокацію навесні, щоб звинуватити українців, і завдати удару знову", — додав Галлямов.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до складних рішень для закінчення війни. Водночас він сподівається, що майбутнє України не вирішуватиметься без неї. Президент також озвучив найчутливіші речі та найскладніші питання у переговорах. Вони, зокрема, стосуються територій, заморожених активів та гарантій безпеки.