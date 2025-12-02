logo

Путин не пойдет на компромиссы по трем вопросам: западные СМИ узнали детали
Путин не пойдет на компромиссы по трем вопросам: западные СМИ узнали детали

В России озвучили три вопроса, по которым не пойдут на уступки в мирном урегулировании

2 декабря 2025, 22:02
Автор:
Маламура Сергій

Россия не пойдет на компромисс по трем вопросам мирного плана по Украине.

Путин не пойдет на компромиссы по трем вопросам: западные СМИ узнали детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Это, в частности, касается территорий и численности ВСУ, сообщает NBC News со ссылкой на одного из российских чиновников.

"Есть три столба, на которых мы не идем на компромиссы. Один – это территория Донбасса. Второй – это ограничение Вооруженных сил Украины. Третий – признание территории Америкой и Европой", – сказал на условиях анонимности российский чиновник, знакомый с этим вопросом.

Вместе с тем, по информации издания, Москва готова проявить гибкость по определенным другим вопросам. Речь идет, например, о сотнях миллиардов долларов российских активов, замороженных в Европе в начале войны. Украина и ее европейские союзники призывают использовать эти средства для поддержки разбитой экономики Украины.

В то же время, политический аналитик Аббас Галлямов, сказал NBC News, что, по его мнению, Путин мог бы пойти на компромисс.

"Самое важное, что следует понять — он не может позволить себе ссориться с Трампом. Это было бы достаточно самоубийственно. Хотя российская экономика не была разрушена войной, в долгосрочной перспективе Путин понимает, что ужесточение санкций со стороны Трампа сделает экономическое восстановление очень сложным, если невозможным", — сказал он.

Политолог считает, что Путин может согласиться прекратить боевые действия, но только если Трамп "на самом деле будет настаивать на этом".

"Возможно, с расчетом, что он вступит в силу, быстро организует какую-то провокацию весной, чтобы обвинить украинцев, и нанести удар снова", — добавил Галлямов.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сложным решениям для окончания войны. В то же время, он надеется, что будущее Украины не будет решаться без нее. Президент также озвучил чувствительные вещи и сложные вопросы в переговорах. Они, в частности, относятся к территориям, замороженным активам и гарантиям безопасности.



Источник: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/russia-ukraine-moscow-peace-talk-putin-witkoff-kushner-zelenskyy-rcna246712
