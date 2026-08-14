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Путін не очікував такого удару у спину: у Кремлі нова істерика

Військовий Сазонов розповів, що викликало істерику в Кремлі

14 серпня 2026, 15:39
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Кречмаровская Наталия

Росія не тільки очікує, а й своїми діями намагається створити перешкоди Україні отримати необхідну зброю. Вкиди, маніпуляції та відверті фейки про Україну не діють. І лідер РФ Володимир Путін отримує черговий удар у спину від, здавалося б, партнера. 

Путін не очікував такого удару у спину: у Кремлі нова істерика

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, що Україна купує у Туреччини 70 ракет АТАСМS та 12 установок М-270. Ця зброя, за словами військового, здатна випалити все на гектарі.  

"Цю інформацію повідомляє Держдепартамент США. Тому що ці ракети і ці установки виробляються саме Сполученими Штатами. Туреччина за їхньою згодою продає нам цю зброю. У Росії в істериці, лютують, як же так? Партнери, друзі, стільки спільних планів, стільки спільних інтересів. Але тут раптом Туреччина продає Україні зброю для боротьби з Росією”, — зазначив військовий. 

За його словами, зброя достатньо потужна.

"Це хороші ракети, можна перемолоти скільки завгодно бажаючих росіян просуватися вперед, просто гектар перетворюється на місиво", — розповів Сазонов.

Також Україна має отримати реактивні та касетні снаряди. За словами військового, для Туреччини ця зброя уже застаріла, і країна просто позбувається старих запасів. А Україні ця зброя необхідна. 

Закупівля зброї — це один із кроків підготовки до мобілізації у РФ. Фактично, поки в Росії готують каски, бронежилети, автомати новим солдатам. Україна готує зброю на фронт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який прогноз дав штучний інтелект по війні на виснаження — у кого більше шансів вистояти. І відповідь не очевидна.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=f6hOXXpz8Xk
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