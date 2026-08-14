Путин не ожидал такого удара в спину: в Кремле новая истерика

Россия не только ожидает, но и своими действиями пытается создать препятствия Украине получить необходимое оружие. Вбросы, манипуляции и откровенные фейки об Украине не действуют. И лидер РФ Владимир Путин получает очередной удар в спину от, казалось бы, партнера.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что Украина покупает у Турции 70 ракет АТАСМS и 12 установок М-270. Это оружие, по словам военного, способно выжечь все на гектаре.

"Эту информацию сообщает Госдепартамент США. Потому что эти ракеты и эти установки производятся именно Соединенными Штатами. Турция по их согласию продает нам это оружие. В России в истерике, свирепствуют, как же так? Партнеры, друзья, столько общих планов, столько общих интересов. Но здесь вдруг Турция продает Украине оружие для борьбы с Россией”, — отметил военный.

По его словам, оружие достаточно мощное.

"Это хорошие ракеты, можно перемолоть сколько угодно желающих россиян продвигаться вперед, просто гектар превращается в месиво", – рассказал Сазонов.

Также Украина должна получить реактивные и кассетные снаряды. По словам военного, для Турции это оружие уже устарело, и страна просто избавляется от старых запасов. А Украине это оружие необходимо.

Закупка оружия – это один из шагов подготовки к мобилизации в РФ. Фактически, пока в России готовят каски, бронежилеты, автоматы новым солдатам. Украина готовит оружие на фронт

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой прогноз дал искусственный интеллект по войне на истощение — у кого больше шансов выстоять. И ответ не очевиден.