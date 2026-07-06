Путін не на жарт панікує: розкрито сенсаційний задум Кремля щодо страшного нічного удару по Києву

Черговий масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні напередодні саміту НАТО є спробою Кремля продемонструвати власну силу та вплинути на позицію Заходу. Водночас реальна ситуація для Москви дедалі більше ускладнюється через економічний тиск і санкції. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов.

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За його словами, російський диктатор Володимир Путін не вперше використовує масштабні атаки як інструмент політичного тиску перед важливими міжнародними подіями чи переговорами.

"Досить часто Путін обстрілює перед важливими переговорами або телефонними розмовами. Це спроба продемонструвати Дональду Трампу напередодні саміту НАТО, що в нього ще є сили і він нібито перемагає", – зазначив Леонов.

Водночас експерт наголошує, що подібні атаки не свідчать про успіхи Росії на фронті. Навпаки, вони більше нагадують тактику терориста, який намагається змусити до поступок шляхом залякування.

"Це схоже на логіку терориста, який захоплює заручників, висуває свої вимоги, а після їх невиконання завдає ударів. Назвати успіхом ураження півтора десятка житлових будинків дуже складно", – підкреслив політолог.

Леонов звернув увагу, що останнім часом Україна дедалі активніше завдає ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ. Це, за його словами, створює для Кремля серйозні економічні проблеми та позначається навіть на настроях у російській владі.

"Ми бачимо українські удари по Росії, фактичний колапс окремих напрямків нафтогазової галузі, великі черги в аеропортах і удари по Москві. Це також вплинуло на позицію Дональда Трампа", – сказав він.

Окрему увагу експерт приділив санкційному тиску. За його словами, ключовим завданням союзників є перекриття каналів постачання критично важливих компонентів до Росії.

"Європейський Союз уже почав тиснути на Китай і запроваджувати санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії. Адже понад 90% мікроелектроніки потрапляє до РФ саме через китайські компанії", – зазначив Леонов.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія здійснила одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабної війни, завдавши в ніч на 6 липня масованого комбінованого удару по Україні. Основним напрямком атаки став Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник використав 419 засобів повітряного нападу, серед яких 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість ворожих цілей, однак окремі ракети досягли своїх цілей, що призвело до значних руйнувань у столиці.