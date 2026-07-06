Путин не на шутку паникует: раскрыт сенсационный замысел Кремля относительно страшного ночного удара по Киеву

Очередной массированный ракетно-дроновый удар России по Украине накануне саммита НАТО — попытка Кремля продемонстрировать собственную силу и повлиять на позицию Запада. В то же время реальная ситуация для Москвы все больше усложняется из-за экономического давления и санкций. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов.

Фото: из открытых источников

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не в первый раз использует масштабные атаки как инструмент политического давления перед важными международными событиями или переговорами.

"Довольно часто Путин обстреливает перед важными переговорами или телефонными разговорами. Это попытка продемонстрировать Дональду Трампу накануне саммита НАТО, что у него еще есть силы и якобы побеждает", — отметил Леонов.

В то же время эксперт подчеркивает, что подобные атаки не свидетельствуют об успехах России на фронте. Напротив, они больше напоминают тактику террориста, пытающегося принудить к уступкам путем устрашения.

"Это сродни логике террориста, который захватывает заложников, выдвигает свои требования, а после их невыполнения наносит удары. Назвать успехом поражение полутора десятков жилых домов очень сложно", — подчеркнул политолог.

Леонов обратил внимание, что в последнее время Украина все активнее наносит удары по военной и энергетической инфраструктуре РФ. Это, по его словам, создает для Кремля серьезные экономические проблемы и сказывается даже на настроениях у российских властей.

"Мы видим украинские удары по России, фактический коллапс отдельных направлений нефтегазовой отрасли, большие очереди в аэропортах и удары по Москве. Это также повлияло на позицию Дональда Трампа", – сказал он.

Отдельное внимание эксперт уделил санкционному давлению. По его словам, ключевой задачей союзников является перекрытие каналов поставки критически важных компонентов в Россию.

"Европейский Союз уже начал оказывать давление на Китай и вводить санкции против китайских компаний, которые помогают России. Ведь более 90% микроэлектроники попадает в РФ именно через китайские компании", – отметил Леонов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия совершила одну из самых мощных воздушных атак с начала полномасштабной войны, нанеся в ночь на 6 июля массированный комбинированный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, противник использовал 419 средств воздушного нападения, среди которых 68 ракет разных типов и 351 ударный беспилотник. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить большинство враждебных целей, однако отдельные ракеты достигли своих целей, что привело к значительным разрушениям в столице.