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Один із найгірших обстрілів Києва за час війни: Зеленського розгромили за дивну тенденцію

Під час чергової масованої атаки на Київ ворог задіяв 419 ракет і безпілотників різних типів. Українська ППО змогла збити 363 повітряні об'єкти

6 липня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Росія здійснила одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабної війни, завдавши в ніч на 6 липня масованого комбінованого удару по Україні. Основним напрямком атаки став Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник використав 419 засобів повітряного нападу, серед яких 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість ворожих цілей, однак окремі ракети досягли своїх цілей, що призвело до значних руйнувань у столиці.

Один із найгірших обстрілів Києва за час війни: Зеленського розгромили за дивну тенденцію

Фото: з відкритих джерел

Автор Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" назвав цей обстріл одним із найважчих за весь час війни. За його словами, під час атаки не вдалося перехопити жодної балістичної ракети чи ракети типу "Циркон". 

"Один із найгірших обстрілів на моїй пам'яті був сьогодні вночі. Не збито жодної балістики або "Циркона"", — зазначив він.

 Також блогер звернув увагу на тенденцію, яку, на його думку, можна простежити під час останніх масованих атак. 

"Чим більше в нас говорять про те, як ми хочемо миру і зустрічей щодо миру, тим більше балістики використовують під час масованих обстрілів", — написав він. 

Внаслідок російського удару Київ зазнав серйозних руйнувань. За інформацією міської військової адміністрації, кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед яких двоє дітей. Під час розбору завалів рятувальники виявили ще двох загиблих, тож число жертв збільшилося до семи.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує нарощувати далекобійні удари по військових та стратегічних об'єктах на території Росії, оскільки така тактика поступово знижує можливості країни-агресора вести війну. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.



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Джерело: https://t.me/vanek_nikolaev/41517
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