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Україна нарешті остаточно знищить всю "велич" Росії: названо критичну умову перемоги

Жителі Росії дедалі більше відчувають вплив війни на своє повсякденне життя

3 липня 2026, 19:30
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Клименко Елена

Україна продовжує нарощувати далекобійні удари по військових та стратегічних об'єктах на території Росії, оскільки така тактика поступово знижує можливості країни-агресора вести війну. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Україна нарешті остаточно знищить всю "велич" Росії: названо критичну умову перемоги

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, реалізація стратегії так званих "далекобійних санкцій" уже демонструє ефективність. Він зазначив, що чим більше наслідки війни відчувають жителі Росії у повсякденному житті, тим складніше Кремлю підтримувати нинішній рівень воєнної активності.

Президент підкреслив, що Україна не змінюватиме обраний курс і продовжить системно підвищувати для Росії ціну агресії.

"Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну", — заявив він. 

Окрему увагу під час засідання Ставки приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. За словами Зеленського, вітчизняні виробники вже досягли рівня, який у перспективі дозволить випускати сучасне озброєння в обсягах, що перевищуватимуть російські можливості.

"Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності. Сьогодні саме цьому ми приділили найбільшу увагу", — сказав президент. 

Портал "Коментарі" вже писав, що попри певне охолодження політичних відносин між Києвом і Варшавою, польський бізнес не зменшує інтересу до роботи в Україні. Навпаки, дедалі більше компаній готуються до реалізації інвестиційних проєктів, розраховуючи взяти участь у масштабному повоєнному відновленні країни. Про це повідомляє Bloomberg.



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