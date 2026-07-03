Украина наконец окончательно уничтожит все "величие" России: названо критическое условие победы

Украина продолжает наращивать дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам на территории России, так как такая тактика постепенно снижает возможности страны-агрессора вести войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

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По словам главы государства, реализация стратегии так называемых "дальнобойных санкций" уже демонстрирует эффективность. Он отметил, что чем больше последствия войны испытывают жители России в повседневной жизни, тем сложнее Кремлю поддерживать нынешний уровень военной активности.

Президент подчеркнул, что Украина не будет менять избранный курс и продолжит системно повышать цену агрессии для России.

"Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей России финансировать войну", — заявил он.

Отдельное внимание во время заседания Ставки было уделено развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. По словам Зеленского, отечественные производители уже достигли уровня, который в перспективе позволит выпускать современное вооружение в объемах, превышающих российские возможности.

"Важное достижение нашего государства и наших оружейных производителей: Украина вышла на способность производить такой объем технологических видов оружия, который может долгосрочно превысить российские способности. Сегодня именно этому мы уделили самое большое внимание", — сказал президент.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на определенное охлаждение политических отношений между Киевом и Варшавой, польский бизнес не уменьшает интереса к работе в Украине. Наоборот, все большее число компаний готовятся к реализации инвестиционных проектов, рассчитывая принять участие в масштабном послевоенном восстановлении страны. Об этом сообщает Bloomberg.