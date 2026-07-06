Один из худших обстрелов Киева за время войны: Зеленского разгромили за странную тенденцию

Россия совершила одну из самых мощных воздушных атак с начала полномасштабной войны, нанеся в ночь на 6 июля массированный комбинированный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, противник использовал 419 средств воздушного нападения, среди которых 68 ракет разных типов и 351 ударный беспилотник. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить большинство враждебных целей, однако отдельные ракеты достигли своих целей, что привело к значительным разрушениям в столице.

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Автор Telegram-канала "Николаевский Ванёк" назвал этот обстрел одним из самых тяжелых за все время войны. По его словам, во время атаки не удалось перехватить ни одну баллистическую ракету или ракету типа "Циркон".

"Один из худших обстрелов на моей памяти был сегодня ночью. Не сбита ни одна баллистика или "Циркон"", — отметил он.

Также блогер обратил внимание на тенденцию, которую, по его мнению, можно проследить во время последних массированных атак.

"Чем больше у нас говорят о том, как мы хотим мира и встреч по миру, тем больше баллистики используют при массированных обстрелах", — написал он.

В результате российского удара Киев получил серьезные разрушения. По информации городской военной администрации, количество пострадавших возросло до 24 человек, среди которых двое детей. Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще двух погибших, число жертв увеличилось до семи.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина продолжает наращивать дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам на территории России, поскольку такая тактика постепенно снижает возможности страны-агрессора вести войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.