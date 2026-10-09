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Путін не дарма випалює Донбас з лиця землі: розкрито приголомшливу правду про план диктатора

Військовий експерт Роман Світан пов’язав російські атаки на півночі Донеччини з можливим інтересом до покладів сланцевого газу та попередив про подальший тиск РФ на Слов’янськ і Краматорськ

9 жовтня 2026, 11:55
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Клименко Елена

Російські війська намагаються не просто захопити території Донбасу, а й фактично знищують населені пункти на півночі регіону. Однією з можливих причин такої тактики військовий експерт Роман Світан називає інтерес до значних покладів сланцевого газу. За його версією, контроль над цими ресурсами може мати важливе економічне значення для Росії та міжнародних гравців. Про це Світан заявив під час обговорення ситуації на фронті та російських планів щодо Донбасу.

Путін не дарма випалює Донбас з лиця землі: розкрито приголомшливу правду про план диктатора

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, особливо небезпечна ситуація складається на Слов’янсько-Краматорському напрямку. Російська армія продовжує тиснути на українські позиції, а удари по цивільній інфраструктурі та транспорту змушують людей залишати свої домівки.

"Ви подивіться, що твориться на Донбасі. Вони його не захоплюють, тобто не беруть під контроль — вони його випалюють", — заявив Світан. 

Він вважає, що за військовими діями можуть стояти також економічні інтереси, пов’язані з газовими родовищами на півночі Донеччини. Експерт згадав поклади сланцевого газу в районі Слов’янська та пов’язав боротьбу за цей регіон із потенційною можливістю його промислового освоєння.

"Їм не потрібні ці міста. Їм потрібне те, що під містами знаходиться, — газові родовища", — наголосив військовий експерт. 

За оцінкою Світана, російські війська можуть продовжити спроби просування в напрямку Добропілля, а надалі — Слов’янська та Краматорська. Він також звернув увагу на накопичення російських резервів у районі Покровська та Мирнограда.

Експерт припускає, що бої на цьому напрямку залишатимуться інтенсивними, а цивільне населення й надалі опинятиметься під загрозою через російські обстріли. Водночас конкретні подальші дії противника та їхні результати залежатимуть від ситуації на фронті й спроможностей Сил оборони України.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може навмисно затягувати переговорний процес, щоб домогтися вигідніших умов і дочекатися політичних змін у Сполучених Штатах. Через це перспективи тристоронньої зустрічі України, США та РФ залишаються невизначеними. Таку думку висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tycOzTe_Aqk&t=1s
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