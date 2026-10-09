Після цього все буде у рази гірше: політолог приголомшив заявою про критичний період для України

Росія може навмисно затягувати переговорний процес, щоб домогтися вигідніших умов і дочекатися політичних змін у Сполучених Штатах. Через це перспективи тристоронньої зустрічі України, США та РФ залишаються невизначеними. Таку думку висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Коментуючи майбутні переговори української делегації у США, експерт зазначив, що Київ продовжує дипломатичну роботу з американською стороною. Водночас Москва, за його оцінкою, не демонструє достатньої готовності переходити до практичних домовленостей, зокрема щодо припинення вогню.

"Росіяни фактично гальмують цей процес і попри анонси, які ми чули і від пана Буданова, потім від президента Зеленського. [...] Росіяни навіть у темі, наприклад, секторальних режимів припинення вогню максимально гальмують процес. Які можуть бути пояснення? Ну, як варіант, що їм вигідніше це все наблизити саме до виборів, до Конгресу", — заявив Чаленко.

На думку політолога, Кремль може намагатися використати час до проміжних виборів у США, щоб посилити власні переговорні позиції. Зокрема, Росія може прагнути отримати поступки в обмін навіть на короткочасне перемир’я, а також домогтися послаблення санкційного тиску.

Чаленко вважає, що кінець жовтня може стати важливим періодом для дипломатичних рішень. Якщо до цього часу не буде хоча б обмеженого прогресу, зацікавленість Вашингтона в активному просуванні переговорів може знизитися.

"Я думаю, що в листопаді буде ще й гірше насправді. Тобто там вікно можливостей для прийняття рішень дійсно наприкінці, по суті, жовтня, виходячи із нинішньої тактики російської сторони. [...] Якщо не домогтися хоча б невеликих позитивних зрушень до кінця жовтня, тоді і у Сполучених Штатів, по суті, втрачається мотивація активніше рухатись по цьому треку, тому що знімається питання виборів до Конгресу", — пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Валерій Залужний і Володимир Зеленський залишаються серед найпомітніших потенційних учасників майбутніх президентських виборів в Україні. Водночас говорити про реальну виборчу кампанію поки передчасно, адже її проведення залежатиме від безпекової ситуації. Про це заявив політолог Ігор Чаленко.