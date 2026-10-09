Путин не зря выжигает Донбасс с лица земли: раскрыта потрясающая правда о плане диктатора

Российские войска пытаются не просто захватить территорию Донбасса, но и фактически уничтожают населенные пункты на севере региона. Одной из возможных причин такой тактики военный эксперт Роман Свитан называет интерес к значительным залежам сланцевого газа. По его версии, контроль над этими ресурсами может иметь важное экономическое значение для России и международных игроков. Об этом Свитан заявил во время обсуждения ситуации на фронте и российских планов по Донбассу.

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По словам эксперта, особо опасная ситуация складывается на Славянско-Краматорском направлении. Российская армия продолжает давить на украинские позиции, а удары по гражданской инфраструктуре и транспорту заставляют людей покидать свои дома.

"Вы посмотрите, что происходит на Донбассе. Они его не захватывают, то есть не берут под контроль – они его выжигают", – заявил Свитан.

Он считает, что за военными действиями могут стоять также экономические интересы, связанные с газовыми месторождениями на севере Донбасса. Эксперт вспомнил залежи сланцевого газа в Славянске и связал борьбу за этот регион с потенциальной возможностью его промышленного освоения.

"Им не нужны эти города. Им нужно то, что под городами находится газовые месторождения", — подчеркнул военный эксперт.

По оценке Свитана, российские войска могут продолжить попытки продвижения в направлении Доброполья, а в дальнейшем – Славянская и Краматорская. Он также указал на накопление российских резервов в районе Покровска и Мирнограда.

Эксперт предполагает, что бои на этом направлении будут оставаться интенсивными, а гражданское население и дальше будет оказываться под угрозой из-за российских обстрелов. В то же время, конкретные дальнейшие действия противника и их результаты будут зависеть от ситуации на фронте и способностей Сил обороны Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может намеренно затягивать переговорный процесс, чтобы добиться более выгодных условий и дождаться политических изменений в Соединенных Штатах. Поэтому перспективы трехсторонней встречи Украины, США и РФ остаются неопределенными. Такое мнение высказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.