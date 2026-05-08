Путін не був готовий: озвучено гучну заяву про болючі зміни в Кремлі перед парадом 9 травня

Напередодні 9 травня Москва попередила, що може завдати ударів по Києву, якщо святкування на Червоній площі виявиться під ризиком

8 травня 2026, 14:50
Клименко Елена

Напередодні 9 травня Кремль знову підвищує ставки, погрожуючи ударами по Києву у разі загрози проведення параду на Червоній площі. Проте за цими гучними заявами дедалі чіткіше простежується, що головна проблема Москви — не демонстрація сили, а вразливість самої столиці. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив, що Путін опинився у значно більш нервовій ситуації, ніж очікував.

Фото: з відкритих джерел

“Перед 9 травня Кремль уже стикається з неприємними змінами, які шкодять і образу сили, і здатності Москви диктувати умови,” — зазначив експерт.. 

За словами Леонова, російська влада прагне демонструвати напруження за допомогою погроз по Києву та дипломатах, але у цих заявах помітна не сила, а нервозність. Путін відкинув довший варіант перемир’я, запропонований Україною, і тепер для нього ключовим ризиком стає сам парад. Будь-яка повітряна тривога або прорив дронів одразу показує, що ситуація в Москві неконтрольована.

“Для Путіна це буде скандал, якщо під час параду оголосять просто повітряну тривогу. А якщо кілька дронів прорвуться і пролітають над Червоною площею, то це покаже, що навіть під масовим стягненням ППО він не контролює ситуацію у столиці,” — пояснив Леонов. 

За його словами, Росія вже вичерпала практично всі можливості для тиску на Україну.

“Погрози по центру Києва, удари по містах — усе це вже було. Росія зараз не може серйозно здивувати або піти на ескалацію,” — підкреслив експерт. 

Водночас Україна нарощує можливості для власної відповіді: збільшується дальність ударів, географія їхнього застосування, з’являються нові напрямки для ракет.

“Зараз Україна може серйозно продемонструвати, що ця міфічна сила Росії — насправді міф,” — додав Леонов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що  8 травня українські безпілотники завдали ударів по території Росії, зокрема по чеченському місту Грозний. За повідомленнями російських ЗМІ, в результаті атаки постраждали кілька стратегічних об’єктів. Дрони влучили в район Ханкали, де розташована велика військова база, а також по площі поблизу залізничного вокзалу, що розташований поруч із будівлею УФСБ Чечні.

 



