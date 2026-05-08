Путин не был готов: озвучено громкое заявление о болезненных изменениях в Кремле перед парадом 9 мая

В преддверии 9 мая Кремль снова повышает ставки, угрожая ударами по Киеву в случае угрозы проведения парада на Красной площади. Однако по этим громким заявлениям все яснее прослеживается, что главная проблема Москвы — не демонстрация силы, а уязвимость самой столицы. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил, что Путин оказался в гораздо более нервной ситуации, чем ожидал.

"Перед 9 мая Кремль уже сталкивается с неприятными изменениями, которые вредят и образу силы, и способности Москвы диктовать условия", — отметил эксперт.

По словам Леонова, российские власти стремятся демонстрировать напряжение посредством угроз по Киеву и дипломатам, но в этих заявлениях заметна не сила, а нервозность. Путин отверг более длинный вариант перемирия, предложенный Украиной, и теперь для него ключевым риском становится сам парад. Любая воздушная тревога или прорыв дронов сразу показывает, что ситуация в Москве не контролируется.

"Для Путина это будет скандал, если во время парада объявят просто воздушную тревогу. А если несколько дронов прорвутся и пролетают над Красной площадью, это покажет, что даже под массовым взысканием ПВО он не контролирует ситуацию в столице," — пояснил Леонов.

По его словам, Россия уже исчерпала практически все возможности давления на Украину.

"Угрозы по центру Киева, удары по городам – все это уже было. Россия сейчас не может серьезно удивить или пойти на эскалацию", – подчеркнул эксперт.

В то же время, Украина наращивает возможности для собственного ответа: увеличивается дальность ударов, география их применения, появляются новые направления для ракет.

"Сейчас Украина может серьезно продемонстрировать, что эта мифическая сила России — действительно миф," — добавил Леонов.

Портал "Комментарии" уже писал , что 8 мая украинские беспилотники нанесли удары по территории России, в том числе по чеченскому городу Грозный. По сообщениям российских СМИ, в результате атаки пострадали несколько стратегических объектов. Дроны попали в район Ханкалы, где расположена большая военная база, а также по площади у железнодорожного вокзала, расположенного рядом со зданием УФСБ Чечни.