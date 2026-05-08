Небо щільно затягнув дим: у Грозному паніка і хаос через звірячий удар дронами

8 травня українські безпілотники завдали ударів по території Росії, зокрема по чеченському місту Грозний. За повідомленнями російських ЗМІ, в результаті атаки постраждали кілька стратегічних об’єктів. Дрони влучили в район Ханкали, де розташована велика військова база, а також по площі поблизу залізничного вокзалу, що розташований поруч із будівлею УФСБ Чечні.

За інформацією OSINT-фахівців, в Грозному пролунало щонайменше два вибухи: один по Ханкалі, інший — біля залізничного вокзалу чеченської столиці. Район Ханкали є ключовою військовою точкою — тут розташовується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії, яка входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Залізничний вокзал у центральній частині міста розташований менш ніж за два кілометри від резиденції Рамзана Кадирова та приблизно за 120 метрів від будівлі управління ФСБ, що робить його стратегічно важливою точкою для контролю над адміністративними і транспортними потоками регіону.

Аналіз ситуації експертами ISW показує, що українські атаки негативно впливають на роботу російської критичної інфраструктури. Ключові нафтові порти РФ, такі як Усть-Луга та Приморськ, працюють із обмеженою потужністю, що заважає країні отримати максимальний прибуток від високих цін на енергоносії та нещодавнього послаблення американських санкцій.

У підсумку, тоді як світовий ринок нафти демонструє зростання цін, Росія змушена направляти ресурси на ліквідацію наслідків ударів ЗСУ та пожеж у власному енергетичному секторі. Це підтверджує, що українські безпілотники не лише завдають конкретних ударів по військових і адміністративних цілях, а й створюють серйозний економічний і логістичний тиск на агресора, обмежуючи його можливості використовувати енергетичні ресурси для посилення військової діяльності.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні 8–9 травня в Росії активно обговорювали можливість нових масованих ударів по Україні у відповідь на далекобійні атаки. Проте останні дні показали меншу активність використання дронів “Шахед”, що породило припущення про підготовку масштабної атаки. Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, що Росія продовжує використовувати весь доступний арсенал, який їй вдалося накопичити.