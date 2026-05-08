Небо плотно затянул дым: в Грозном паника и хаос из-за зверского удара дронами
Небо плотно затянул дым: в Грозном паника и хаос из-за зверского удара дронами

Украинские дроны достигли целей на расстоянии более тысячи километров

8 мая 2026, 13:00
Клименко Елена

8 мая украинские беспилотники нанесли удары по территории России, в том числе по чеченскому городу Грозный. По сообщениям российских СМИ, в результате атаки пострадали несколько стратегических объектов. Дроны попали в район Ханкалы, где расположена большая военная база, а также по площади у железнодорожного вокзала, расположенного рядом со зданием УФСБ Чечни.

По информации OSINT-специалистов, в Грозном прогремели по меньшей мере два взрыва: один по Ханкали, другой — у железнодорожного вокзала чеченской столицы. Район Ханкалы является ключевой военной точкой – здесь располагается штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии, входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Железнодорожный вокзал в центральной части города расположен менее чем в двух километрах от резиденции Рамзана Кадырова и примерно в 120 метрах от здания управления ФСБ, что делает его стратегически важной точкой для контроля над административными и транспортными потоками региона.  

Анализ ситуации экспертами ISW показывает, что украинские атаки оказывают негативное влияние на работу российской критической инфраструктуры. Ключевые нефтяные порты РФ, такие как Усть-Луга и Приморск, работают с ограниченной мощностью, что мешает стране получить максимальную прибыль от высоких цен на энергоносители и ослабление американских санкций.  

В итоге, в то время как мировой рынок нефти демонстрирует рост цен, Россия вынуждена направлять ресурсы на ликвидацию последствий ударов ВСУ и пожаров в собственном энергетическом секторе. Это подтверждает, что украинские беспилотники не только наносят конкретные удары по военным и административным целям, но и создают серьезное экономическое и логистическое давление на агрессора, ограничивая его возможности использовать энергетические ресурсы для усиления военной деятельности.

Портал "Комментарии" уже писал , что накануне 8-9 мая в России активно обсуждали возможность новых массированных ударов по Украине в ответ на дальнобойные атаки. Однако последние дни показали меньшую активность использования дронов Шахед, что породило предположение о подготовке масштабной атаки. Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, что Россия продолжает использовать весь доступный арсенал, который ей удалось накопить.



