Путін назвав умови Кремля для початку мирних переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін під час свого чергового публічного виступу зачепив тему можливого дипломатичного врегулювання війни. Він оголосив, що російська сторона нібито не проти сісти за стіл переговорів, проте рамками для майбутнього діалогу мають стати заздалегідь визначені Москвою умови.

Володимир Путін

За словами очільника країни-агресорки, Російська Федерація готова вибудовувати комунікацію лише на власних засадах.

"Росія готова до мирних переговорів з Україною на базі стамбульських домовленостей", — зауважив Путін.

Він чітко окреслив орієнтири для майбутніх зустрічей, де ключовими позиціями зафіксував "принципи Стамбула, Анкориджа, реалії на землі" та тези своєї промови у російському МЗС, виголошеної у 2024 році.

Аналіз цих вимог свідчить про те, що Кремль наполягає на повному підпорядкуванні України. Зокрема, Москва вимагає офіційного визнання Криму, а також частково захоплених Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей російськими суб'єктами. Російський лідер також розраховує на "повне виведення українських військ із територій", які РФ вважає власними.

Окрім територіальних зазіхань, ультиматум Путіна містить жорсткі обмеження для українського суверенітету та обороноздатності. Окупанти прагнуть зафіксувати позаблоковий і нейтральний статус нашої держави, що унеможливить євроатлантичну інтеграцію.

"Закріплення нейтрального статусу України та відмова від членства в НАТО", — йдеться у переліку колишніх стамбульських вимог РФ.

Паралельно Росія вимагає радикального урізання чисельності української армії та блокування будь-якої допомоги від партнерів. Задум Кремля передбачає повне "припинення постачання західного озброєння і передачі розвідданих Києву", зупинку мобілізаційних процесів і скасування правового режиму воєнного стану.

Серед інших пунктів ультиматуму фігурують вимоги щодо проведення виборів в Україні, штучного розширення прав для російської мови, відмови Києва від будь-яких фінансових компенсацій та репарацій за руйнування, а також зняття всіх накладених на Росію світових санкцій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Путін заявив про неможливість вести переговори з Володимиром Зеленським.