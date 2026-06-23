Путин назвал условия Кремля для начала мирных переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин во время своего очередного публичного выступления затронул тему возможного дипломатического урегулирования войны. Он объявил, что российская сторона якобы не прочь сесть за стол переговоров, однако рамками для предстоящего диалога должны стать заранее определенные Москвой условия.

Владимир Путин

По словам главы страны-агрессорки, Российская Федерация готова выстраивать коммуникацию только на собственных началах.

"Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей", — отметил Путин.

Он четко очертил ориентиры для предстоящих встреч, где ключевыми позициями зафиксировал "принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле" и тезисы своей речи в российском МИД, произнесенной в 2024 году.

Анализ этих требований свидетельствует о том, что Кремль настаивает на полном подчинении Украины. В частности Москва требует официального признания Крыма, а также частично захваченных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российскими субъектами. Российский лидер также рассчитывает на "полный вывод украинских войск из территорий", которые РФ считает собственными.

Кроме территориальных посягательств, ультиматум Путина содержит жесткие ограничения для украинского суверенитета и обороноспособности. Оккупанты стремятся зафиксировать внеблоковый и нейтральный статус нашего государства, что сделает невозможным евроатлантическую интеграцию.

"Закрепление нейтрального статуса Украины и отказ от членства в НАТО", — говорится в перечне прежних стамбульских требований РФ.

Параллельно Россия требует радикального урезания численности украинской армии и блокирования какой-либо помощи от партнеров. Замысел Кремля предполагает полное "прекращение поставок западного вооружения и передачи разведданных Киеву", остановку мобилизационных процессов и отмену правового режима военного положения.

Среди других пунктов ультиматума фигурируют требования проведения выборов в Украине, искусственного расширения прав для русского языка, отказа Киева от каких-либо финансовых компенсаций и репараций за разрушение, а также снятия всех наложенных на Россию мировых санкций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Путин заявил о невозможности вести переговоры с Владимиром Зеленским.