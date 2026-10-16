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Путін навіть не чекав на такий "подарунок": на що готові США та Європа

Політолог Фесенко розповів про головну проблему нової мирної угоди США та Європи по Україні

16 жовтня 2026, 19:09
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Кречмаровская Наталия

США та Європа розробляють новий мирний план, який має заохотити лідера РФ Володимир Путіна піти на завершення війни.

Путін навіть не чекав на такий "подарунок": на що готові США та Європа

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що ключовий пункт угоди — припинення вогню по лінії фронту. Експерт пояснив, йдеться про те, що частиною цього мирного плану може бути можуть бути певні територіальні поступки України. Однак у якій формі це може бути — не деталізується, зауважив експерт. 

“Для нас принципова позиція. Якщо буде угода про припинення вогню по лінії фронту, це означає, що частина території України залишиться під контролем Росії. Ми на це погодились, ще в березні минулого року. Інша річ, ми не будемо офіційно визнавати — для нас це неприйнятно, це дуже небезпечно. І це суперечить і конституції. Це абсолютно неприйнятно для Зеленського. І значна частина, можливо, більша частина українського суспільства це теж не визнає”, — пояснив експерт. 

Але, на його думку, цілком ймовірна ситуація, що Україна йде на припинення вогню. Це, пояснив експерт, означає, що де-факто частина території України залишається під контролем Росії без юридичного визнання. За його словами, юридично територіальне питання розв'язати неможливо. 

“Це глухий кут. Це неможливо. Росія нічого нам не буде віддавати, а ми не можемо визнати анексовані території російськими. Ми Крим не визнаємо. І те саме стосується і чотирьох інших регіонів. Тут якраз я не очікую нічого проблемного”, — зауважив політолог.

На думку Фесенка, проблема буде в іншому — у відновленні енергетичної співпраці Росії, Європи, США та України. Це, припустив експерт, американська ідея, адже вбачається бізнесовий підхід до переговорів. За його словами, ідея полягає в тому, щоб частину прибутку ділити між Україною та Росією, а насправді зароблятимуть американці, частково — росіяни. 

Фесенко пояснив, що таку ідею “торгувати, замість воювати” уже застосовували до Росії, однак це не втримало агресора від великої війни. Серед пропозицій і поступове скасування санкцій. Однак політолог вказав на головну проблему — Путіна. 

“Головна проблема в тому, що Путін зараз не хоче зупинятися. Він вважає, що може виграти війну, що от Трамп йде на поступки. Так навіщо зупинятися? Треба посилювати військовий тиск. І оце головна проблема”, — підсумував політолог. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін різко змінив плани щодо Зеленського.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=C6d_iAWmNGY&t=933s
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