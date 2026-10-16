Путін навіть не чекав на такий "подарунок": на що готові США та Європа

США та Європа розробляють новий мирний план, який має заохотити лідера РФ Володимир Путіна піти на завершення війни.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що ключовий пункт угоди — припинення вогню по лінії фронту. Експерт пояснив, йдеться про те, що частиною цього мирного плану може бути можуть бути певні територіальні поступки України. Однак у якій формі це може бути — не деталізується, зауважив експерт.

“Для нас принципова позиція. Якщо буде угода про припинення вогню по лінії фронту, це означає, що частина території України залишиться під контролем Росії. Ми на це погодились, ще в березні минулого року. Інша річ, ми не будемо офіційно визнавати — для нас це неприйнятно, це дуже небезпечно. І це суперечить і конституції. Це абсолютно неприйнятно для Зеленського. І значна частина, можливо, більша частина українського суспільства це теж не визнає”, — пояснив експерт.

Але, на його думку, цілком ймовірна ситуація, що Україна йде на припинення вогню. Це, пояснив експерт, означає, що де-факто частина території України залишається під контролем Росії без юридичного визнання. За його словами, юридично територіальне питання розв'язати неможливо.

“Це глухий кут. Це неможливо. Росія нічого нам не буде віддавати, а ми не можемо визнати анексовані території російськими. Ми Крим не визнаємо. І те саме стосується і чотирьох інших регіонів. Тут якраз я не очікую нічого проблемного”, — зауважив політолог.

На думку Фесенка, проблема буде в іншому — у відновленні енергетичної співпраці Росії, Європи, США та України. Це, припустив експерт, американська ідея, адже вбачається бізнесовий підхід до переговорів. За його словами, ідея полягає в тому, щоб частину прибутку ділити між Україною та Росією, а насправді зароблятимуть американці, частково — росіяни.

Фесенко пояснив, що таку ідею “торгувати, замість воювати” уже застосовували до Росії, однак це не втримало агресора від великої війни. Серед пропозицій і поступове скасування санкцій. Однак політолог вказав на головну проблему — Путіна.

“Головна проблема в тому, що Путін зараз не хоче зупинятися. Він вважає, що може виграти війну, що от Трамп йде на поступки. Так навіщо зупинятися? Треба посилювати військовий тиск. І оце головна проблема”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін різко змінив плани щодо Зеленського.



