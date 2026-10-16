Путин даже не ожидал такой "подарок": на что готовы США и Европа

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Кречмаровская Наталия
США и Европа разрабатывают новый мирный план, который должен поощрить лидера РФ Владимира Путина пойти в завершение войны.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко отметил, что ключевой пункт соглашения – прекращение огня по линии фронта. Эксперт пояснил, что речь идет о том, что частью этого мирного плана могут быть определенные территориальные уступки Украины. Однако в какой форме это может быть – не детализируется, заметил эксперт.
Но, по его мнению, вполне вероятна ситуация, что Украина идет на прекращение огня. Это, объяснил эксперт, означает, что де-факто часть территории Украины остается под контролем России без юридического признания. По его словам, юридически территориальный вопрос решить невозможно.
По мнению Фесенко, проблема будет в другом – в возобновлении энергетического сотрудничества России, Европы, США и Украины. Это, предположил эксперт, американская идея, ведь видится бизнес-подход к переговорам. По его словам, идея состоит в том, чтобы часть прибыли делить между Украиной и Россией, а на самом деле будут зарабатывать американцы, частично – россияне.
Фесенко объяснил, что такую идею "торговать вместо воевать" уже применяли к России, однако это не удержало агрессора от большой войны. Среди предложений и постепенная отмена санкций. Однако политолог указал на главную проблему – Путина.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин резко изменил планы по Зеленскому.