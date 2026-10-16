Путин даже не ожидал такой "подарок": на что готовы США и Европа

США и Европа разрабатывают новый мирный план, который должен поощрить лидера РФ Владимира Путина пойти в завершение войны.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что ключевой пункт соглашения – прекращение огня по линии фронта. Эксперт пояснил, что речь идет о том, что частью этого мирного плана могут быть определенные территориальные уступки Украины. Однако в какой форме это может быть – не детализируется, заметил эксперт.

"Для нас принципиальная позиция. Если будет соглашение о прекращении огня по линии фронта, это означает, что часть территории Украины останется под контролем России. Мы на это согласились, еще в марте прошлого года. Другое дело, мы не будем официально признавать — для нас это неприемлемо, это очень опасно. Это противоречит и конституции. Это совершенно неприемлемо для Зеленского. И значительная часть, может быть, большая часть украинского общества это тоже не признает”, — объяснил эксперт.

Но, по его мнению, вполне вероятна ситуация, что Украина идет на прекращение огня. Это, объяснил эксперт, означает, что де-факто часть территории Украины остается под контролем России без юридического признания. По его словам, юридически территориальный вопрос решить невозможно.

"Это тупик. Это невозможно. Россия ничего нам не будет отдавать, а мы не можем признать аннексированные территории российскими. Мы Крым не признаем. И то же касается и четырех других регионов. Здесь как раз я не ожидаю ничего проблемного", — заметил политолог.

По мнению Фесенко, проблема будет в другом – в возобновлении энергетического сотрудничества России, Европы, США и Украины. Это, предположил эксперт, американская идея, ведь видится бизнес-подход к переговорам. По его словам, идея состоит в том, чтобы часть прибыли делить между Украиной и Россией, а на самом деле будут зарабатывать американцы, частично – россияне.

Фесенко объяснил, что такую идею "торговать вместо воевать" уже применяли к России, однако это не удержало агрессора от большой войны. Среди предложений и постепенная отмена санкций. Однако политолог указал на главную проблему – Путина.

"Главная проблема в том, что Путин сейчас не хочет останавливаться. Он считает, что может выиграть войну, что вот Трамп идет на уступки. Так зачем останавливаться? Надо усиливать военное давление. И вот главная проблема", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин резко изменил планы по Зеленскому.



