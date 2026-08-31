Путін наказав влаштувати «чорні 100 днів»: озвучено три страшних сценарії для України

Фінальний відрізок року може стати для Кремля періодом максимального підвищення ставок. Військовий тиск Москва використовуватиме не лише для просування на фронті, а й як інструмент політичного шантажу. Наближення зими, виснаження ресурсів і новий політичний сезон на Заході створюють для кремлівського диктатора Володимира Путіна відчуття обмеженого вікна можливостей. Кремлю важливо увійти в наступний рік із сильнішими позиціями, особливо на тлі можливого пожвавлення переговорів. Тому наступні 100 днів можуть стати одним із найважчих випробувань для України. Росія, ймовірно, спробує одночасно посилити наступальні дії, наростити ракетні та дронові удари, виснажувати українську ППО й атакувати енергетичну інфраструктуру перед холодами. На що може піти Путін в Україні до кінця року? Видання "Коментарі" вирішило поцікавитися думкою з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot переконаний, що одним із найімовірніших сценаріїв Кремля до кінця року — посилення ракетно-дронового терору проти української енергетики та критичної інфраструктури. Росія може спробувати системно бити по електростанціях, підстанціях, газовій і тепловій інфраструктурі, прагнучи максимально ускладнити проходження опалювального сезону. Розрахунок Москви очевидний: перебої зі світлом і теплом, проблеми в економіці та постійна загроза нових атак мають виснажувати суспільство і посилювати внутрішній тиск на українську владу. Паралельно Кремль намагатиметься працювати із західною аудиторією, просуваючи тезу про "втому від війни" та переконуючи партнерів Києва скоротити військову й фінансову підтримку. Кінцева мета — створити умови, за яких Україну почнуть підштовхувати до невигідного перемир’я.

Ще одним інструментом тиску можуть стати локальні наступальні операції на сході та півдні. Кремлю необов’язково здійснювати масштабний стратегічний прорив: навіть захоплення кількох населених пунктів або важливих позицій російська пропаганда зможе представити як значну перемогу. Одночасно додаткові територіальні здобутки посилять позиції Москви на потенційних переговорах.

Чат-бот Gemini вважає, що фінальний відрізок року завжди стає для Кремля часом підвищених ставок і максимальної ескалації. Наближення холодів, зміна політичного сезону на Заході та виснаження власного ресурсу змушують російське керівництво діяти агресивно й безкомпромісно. Наступні 100 днів ризикують стати найважчим випробуванням для країни, оскільки Путін спробує використати останнє часове вікно для зламу українського спротиву.

У цей період Москва розгортатиме сценарій тристороннього тиску. Першим напрямком стане максимальна інтенсифікація штурмів на сході: ворог кидатиме всі наявні резерви, аби за будь-яку ціну вийти на кордони Донеччини. Другий вектор — комбінований повітряний терор проти енергетики. Використовуючи модернізовані дрони та балістику, РФ прагне занурити великі міста в блек-аут і спровокувати гуманітарну кризу. Третім елементом стане тиск на Захід через гібридні спецоперації, аби змусити союзників до заморожування війни на умовах Кремля. Якщо Україна вистоїть ці 100 днів, воєнна машина РФ остаточно впреться у ресурсну стелю.

За версією чат-боту ChatGPT, завершення року може стати для Кремля періодом максимальної ескалації, коли бойові дії використовуватимуться не тільки для просування на фронті, а й для посилення політичного тиску на Україну та її партнерів. Наближення холодів, накопичена втома від тривалої війни та активізація політичних процесів у західних країнах створюють для Москви своєрідне вікно можливостей. Путіну важливо зустріти наступний рік із сильнішими військовими та переговорними позиціями. Тому Кремль може нарощувати атаки на фронті, збільшувати кількість ракетних і дронових ударів, намагатися виснажити українську ППО та завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Водночас ставка Росії може бути зроблена не лише на військові результати. Кремль, імовірно, намагатиметься посилити психологічний тиск на українське суспільство через постійні обстріли, повітряні тривоги та ризик перебоїв зі світлом і теплом. Локальні наступи можуть використовуватися для захоплення додаткових територій, які Москва згодом спробує перетворити на аргумент у можливих переговорах.

Таким чином, усі три версії штучного інтелекту переконані, що успішне подолання цього критичного часового відрізку вимагатиме від України найвищого рівня внутрішньої мобілізації, оперативної адаптації військ і максимального залучення інновацій — від автономних безпілотників до систем штучного інтелекту на передовій. Одночасно критично важливою передумовою залишається системна та безперебійна підтримка з боку міжнародних партнерів, насамперед у питанні швидкого постачання зенітних ракет, засобів радіоелектронної боротьби й важкої бронетехніки для ущільнення оборонного купола.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують змінювати тактику повітряних атак на Україну. Окупанти прокладають маршрути безпілотників поблизу кордону з Білоруссю, а частину дронів можуть контролювати в режимі реального часу.