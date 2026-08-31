Путин приказал устроить «черные 100 дней»: озвучены три страшных сценария для Украины

Финальный отрезок года может стать для Кремля периодом максимального повышения ставок. Военное давление Москва будет использовать не только для продвижения на фронте, но и как инструмент политического шантажа. Приближающиеся зимы, истощение ресурсов и новый политический сезон на Западе создают для кремлевского диктатора Владимира Путина ощущение ограниченного окна возможностей. Кремлю важно войти в следующий год с более сильными позициями, особенно на фоне возможного оживления переговоров. Поэтому следующие 100 дней могут стать одним из самых трудных испытаний для Украины. Россия, по всей вероятности, попытается одновременно усилить наступательные действия, нарастить ракетные и дроновые удары, истощать украинскую ПВО и атаковать энергетическую инфраструктуру перед холодами. На что может пойти Путин в Украину до конца года? Издание "Комментарии" решило поинтересоваться мнением по этому поводу у трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot убежден, что одним из наиболее вероятных сценариев Кремля до конца года — усиление ракетно-дронового террора против украинской энергетики и критической инфраструктуры. Россия может попытаться системно бить по электростанциям, подстанциям, газовой и тепловой инфраструктуре, стремясь максимально усложнить прохождение отопительного сезона. Расчет Москвы очевиден: перебои со светом и теплом, проблемы в экономике и постоянная угроза новых атак должны истощать общество и усиливать внутреннее давление на украинские власти. Параллельно Кремль постарается работать с западной аудиторией, продвигая тезис об "усталости от войны" и убеждая партнеров Киева сократить военную и финансовую поддержку. Конечная цель – создать условия, при которых Украину начнут подталкивать к невыгодному перемирию.

Еще одним инструментом давления могут стать локальные наступательные операции на востоке и юге. Кремлю необязательно совершать масштабный стратегический прорыв: даже захват нескольких населённых пунктов или важных позиций российская пропаганда сможет представить как значительную победу. Одновременно дополнительные территориальные достижения усилят позиции Москвы на потенциальных переговорах.

Чат-бот Gemini считает, что финальный отрезок года всегда становится для Кремля временем повышенных ставок и максимальной эскалации. Приближение холодов, смена политического сезона на Западе и истощение собственного ресурса вынуждают российское руководство действовать агрессивно и бескомпромиссно. Следующие 100 дней рискуют стать самым трудным испытанием для страны, поскольку Путин попытается использовать последнее временное окно для излома украинского сопротивления.

В этот период Москва будет разворачивать сценарий трехстороннего давления. Первым направлением станет максимальная интенсификация штурмов на востоке: враг будет бросать все имеющиеся резервы, чтобы любой ценой выйти на границы Донетчины. Второй вектор – комбинированный воздушный террор против энергетики. Используя модернизированные дроны и баллистику, РФ стремится погрузить крупные города в блэк-аут и спровоцировать гуманитарный кризис. Третьим элементом станет давление на Запад из-за гибридных спецопераций, чтобы заставить союзников заморозить войну на условиях Кремля. Если Украина выстоит эти 100 дней, военная машина РФ окончательно упреется в ресурсный потолок.

По версии ChatGPT чат-бота , завершение года может стать для Кремля периодом максимальной эскалации, когда боевые действия будут использоваться не только для продвижения на фронте, но и для усиления политического давления на Украину и ее партнеров. Приближение холодов, накопившаяся усталость от длительной войны и активизация политических процессов в западных странах создают для Москвы своеобразное окно возможностей. Путину важно встретить следующий год с более сильными военными и переговорными позициями. Поэтому Кремль может наращивать атаки на фронте, увеличивать количество ракетных и дроновых ударов, пытаться истощить украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

В то же время, ставка России может быть сделана не только на военные результаты. Кремль, вероятно, будет пытаться усилить психологическое давление на украинское общество из-за постоянных обстрелов, воздушных тревог и риска перебоев со светом и теплом. Локальные наступления могут использоваться для захвата дополнительных территорий, которые впоследствии попытается превратить Москва в аргумент в возможных переговорах.

Таким образом, все три версии искусственного интеллекта убеждены, что успешное преодоление этого критического временного отрезка потребует от Украины наивысшего уровня внутренней мобилизации, оперативной адаптации войск и максимального привлечения инноваций от автономных беспилотников до систем искусственного интеллекта на передовой. Одновременно критически важной предпосылкой остается системная и бесперебойная поддержка со стороны международных партнеров, прежде всего, в вопросе быстрой поставки зенитных ракет, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой бронетехники для уплотнения оборонного купола.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают изменять тактику воздушных атак на Украину. Оккупанты прокладывают маршруты беспилотников вблизи границы с Беларусью, а часть дронов могут контролировать в режиме реального времени.