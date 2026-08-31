Путін знайшов новий спосіб повністю паралізувати життя в Україні: у ЗСУ зробили тривожне застереження

Російські війська продовжують змінювати тактику повітряних атак на Україну. Окупанти прокладають маршрути безпілотників поблизу кордону з Білоруссю, а частину дронів можуть контролювати в режимі реального часу. Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, росіяни спрямовують ударні БпЛА, зокрема реактивні "Шахеди", вздовж білоруського кордону. Частина апаратів заходить через район Київського водосховища, постійно змінюючи висоту та маршрут. Водночас РФ продовжує запускати значну кількість дронів із північного та південного напрямків.

"Сили ППО збивають значну частину дронів, проте знищити всі цілі неможливо через погодні умови та обмеженість засобів у конкретних локаціях", — пояснив Ігнат.

Особливу загрозу становлять безпілотники з онлайн-керуванням. Росіяни застосовують mesh-мережі, у яких окремі БпЛА можуть ретранслювати сигнал. Це дозволяє операторам отримувати інформацію безпосередньо під час польоту та коригувати атаку.

"Росіяни можуть оцінювати ситуацію в реальному часі, розрізняти макети від справжніх об'єктів та обирати пріоритетні цілі", — розповів представник Повітряних сил.

За його словами, противник уже намагався атакувати потяги, локомотиви та автомобілі мобільних вогневих груп під час руху.

Для боротьби з реактивними "Шахедами" Україна залучає тактичну авіацію. Цілі перехоплюють F-16, Mirage та МіГ-29, використовуючи як ракети, так і авіаційні гармати.

"Це ювелірна робота, яку сьогодні і Mirage, і F-16, і навіть літаки МіГ-29 виконують, ризикуючи, безумовно ризикуючи, але іншого виходу немає", — наголосив Ігнат.

Паралельно проти російських БпЛА працюють наземні зенітні комплекси, ПЗРК та інші засоби перехоплення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що на тлі активізації міжнародних дискусій щодо можливих переговорів із Росією Москва не демонструє готовності завершувати війну, а навпаки — накопичує ресурси для продовження агресії. Тому дипломатія матиме результат лише за умови суттєвого посилення військового тиску на Кремль. Таку думку висловив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.