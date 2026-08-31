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Путин нашел новый способ полностью парализовать жизнь в Украине: в ВСУ сделали тревожную оговорку

Россия запускает дроны по маршрутам вдоль белорусской границы и применяет онлайн-управление, а для перехвата скоростных целей Украина привлекает F-16, Mirage и МиГ-29

31 августа 2026, 14:30
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Клименко Елена

Российские войска продолжают изменять тактику воздушных атак в Украине. Оккупанты прокладывают маршруты беспилотников вблизи границы с Беларусью, а часть дронов могут контролировать в режиме реального времени. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Путин нашел новый способ полностью парализовать жизнь в Украине: в ВСУ сделали тревожную оговорку

Фото: из открытых источников

По его словам, россияне направляют ударные БПЛА, в том числе реактивные "Шахеды", вдоль белорусской границы. Часть аппаратов заходит через район Киевского водохранилища, постоянно меняя высоту и маршрут. В то же время, РФ продолжает запускать значительное количество дронов с северного и южного направлений.

"Силы ПВО сбивают значительную часть дронов, однако уничтожить все цели невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях", — пояснил Игнат.

Особую угрозу представляют беспилотники с онлайн-управлением. Россияне используют mesh-сети, в которых отдельные БпЛА могут ретранслировать сигнал. Это позволяет операторам получать информацию непосредственно во время полета и корректировать атаку.  

"Россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, различать макеты от настоящих объектов и выбирать приоритетные цели", — рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, противник уже пытался атаковать поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения.  

Для борьбы с реактивными "Шахедами" Украина привлекает тактическую авиацию. Цели перехватывают F-16, Mirage и МиГ-29, используя ракеты и авиационные пушки.

"Это ювелирная работа, которую сегодня и Mirage, и F-16, и даже самолеты МиГ-29 выполняют, рискуя, безусловно рискуя, но другого выхода нет", — подчеркнул Игнат.

Параллельно против российских БПЛА работают наземные зенитные комплексы, ПЗРК и другие средства перехвата.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что на фоне активизации международных дискуссий о возможных переговорах с Россией Москва не демонстрирует готовность завершать войну, а наоборот — накапливает ресурсы для продолжения агрессии. Поэтому дипломатия будет иметь результат только при существенном усилении военного давления на Кремль. Такое мнение высказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач.



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