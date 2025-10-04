Путін наказав окупантам відкрити нову ділянку фронту: де наступає ворог

На півдні України стає дедалі спекотніше. Противник став набагато активніше намагатися прорвати позиції ЗСУ на Запорізькому напрямі. Очевидно, з Москви надійшов наказ російському командуванню "відкрити" тут нову ділянку фронту. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, загалом у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами, постійно збільшує кількість застосувань дронів-камікадзе. Також ворог за кілька останніх днів через погіршення погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів.

"Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні, а також витіснити Сили оборони з позицій, які є в цих населених пунктах та продовжити далі рух у напрямку Степногірська. Крім того, ворог відкрив нову ділянку, де проводить штурмові дії. Це теж неподалік Степногірська, але не з західного боку, а зі сходу. Там населений пункт Степове, де противник за декілька останніх днів провів кілька штурмових дій. Проте всі вони були без результату", — розповів Волошин.

За його даними, найбільше росіяни активні на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Полтавка, який намагається взяти під контроль. Щодня там відбувається 5-7, а то й більше бойових зіткнень. Враховуючи тривалість світлової частини доби, пояснив військовий, бої там тривають цілий день та опівночі.

Крім того, додав Волошин, непроста ситуація на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Кам'янське, Приморське та Плавні.

Спікер додав, головна небезпека полягає в тому, що, якщо окупанти просунуться ближче до Запоріжжя, то отримають можливість застосування додаткових видів озброєння – FPV-дронів, у тому числі на оптоволокні та боєприпасів, що барражують, типу "Блискавка" і "Ланцет". Йдеться, зокрема, про плацдарм у районі Степногірська, звідки до Запоріжжя приблизно 20-22 км.

