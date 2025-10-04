Путин приказал оккупантам открыть новый участок фронта: где наступает враг

На юге Украины становится все более жарче. Противник стал намного активнее пытаться прорвать позиции ВСУ на Запорожском направлении. Видимо из Москвы поступил приказ российскому командованию "открыть" здесь новый участок фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, в целом в южной оперативной зоне противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами, постоянно увеличивает количество применений дронов-камикадзе. Также враг за несколько последних дней в связи с ухудшением погодных условий увеличил количество артиллерийских обстрелов.

"Противник пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавни, а также вытеснить Силы обороны с позиций, которые есть в этих населенных пунктах и продолжить дальше движение в направлении Степногорска. Кроме того, враг открыл новый участок, где проводит штурмовые действия. Это тоже недалеко от Степногорска, но не с западной стороны, а с востока. Там населенный пункт Степное, где противник за несколько последних дней провел несколько штурмовых действий. Однако все они были без результата", — рассказал Волошин.

По его данным, больше всего россияне активны на Гуляйпольском направлении, вблизи населенного пункта Полтавка, который пытается взять под контроль. Ежедневно там происходит 5-7, а то и больше боевых столкновений. Учитывая продолжительность световой части суток, пояснил военный, бои там продолжаются весь день и полночь.

Кроме того, добавил Волошин, непростая ситуация на участке линии боевого соприкосновения, где находятся населенные пункты Каменское, Приморское и Плавни.

Спикер добавил, главная опасность состоит в том, что, если оккупанты продвинутся ближе к Запорожью, то получат возможность применения дополнительных видов вооружения – FPV-дронов, в том числе на оптоволокне и барражирующих боеприпасов типа "Молния" и "Ланцет". Речь, в частности, о плацдарме в районе Степногорска, откуда до Запорожья примерно 20-22 км.

