logo_ukra

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін надувається як кулька: де росіяни зазнали провалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін надувається як кулька: де росіяни зазнали провалу

Андрій Коваленко заявив, що Путін перебільшує успіхи армії РФ, намагаючись показати перевагу перед США.

3 грудня 2025, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри інтенсивні атаки російських військ на Запорізькому напрямку, спроби РФ окупувати Гуляйполе завершилися провалом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наголосивши, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від риторики Кремля.

Путін надувається як кулька: де росіяни зазнали провалу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що російські війська намагаються просунутися на ділянці Гуляйполя вже тривалий час, однак українська оборона утримує позиції попри надзвичайно запеклі бої. 

"Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися", — підкреслює Коваленко.

Керівник ЦПД звернув увагу на поведінку російського диктатора Володимира Путіна напередодні переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. За його словами, Кремль намагається створити враження переваги на фронті, перебільшуючи власні військові успіхи.

"Путін надувається як кулька перед американцями, намагаючись продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі", — зазначає Коваленко.

Водночас Коваленко нагадує, що стратегічна мета Росії залишається незмінною і полягає у знищені української державності. Проте, за його словами, реалізувати цей план Кремль не здатний.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після переговорів з Путіним американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували зустріч із Зеленським у Брюсселі.

Також "Коментарі" писали, що у Великій Британії різко відреагували на погрози Путіна щодо можливості війни з Європою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10134
Теги:

Новини

Всі новини