Попри інтенсивні атаки російських військ на Запорізькому напрямку, спроби РФ окупувати Гуляйполе завершилися провалом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наголосивши, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від риторики Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що російські війська намагаються просунутися на ділянці Гуляйполя вже тривалий час, однак українська оборона утримує позиції попри надзвичайно запеклі бої.

"Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися", — підкреслює Коваленко.

Керівник ЦПД звернув увагу на поведінку російського диктатора Володимира Путіна напередодні переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. За його словами, Кремль намагається створити враження переваги на фронті, перебільшуючи власні військові успіхи.

"Путін надувається як кулька перед американцями, намагаючись продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі", — зазначає Коваленко.

Водночас Коваленко нагадує, що стратегічна мета Росії залишається незмінною і полягає у знищені української державності. Проте, за його словами, реалізувати цей план Кремль не здатний.

