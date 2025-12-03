logo

Путин надувается как шарик: где россияне потерпели провал
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин надувается как шарик: где россияне потерпели провал

Андрей Коваленко заявил, что Путин преувеличивает успехи армии РФ, пытаясь показать преимущество США.

3 декабря 2025, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на интенсивные атаки российских войск на Запорожском направлении, попытки РФ оккупировать Гуляйполе завершились провалом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что реальная ситуация на фронте существенно отличается от риторики Кремля.

Путин надувается как шарик: где россияне потерпели провал

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что российские войска пытаются продвинуться на участке Гуляйполя уже длительное время, однако украинская оборона удерживает позиции, несмотря на чрезвычайно ожесточенные бои.

"Попытки россиян оккупировать Гуляйполе в Запорожском направлении провалились", — подчеркивает Коваленко.

Руководитель ЦПД обратил внимание на поведение российского диктатора Владимира Путина накануне переговоров со спецпосланником США Стивом Виткоффом. По его словам, Кремль пытается создать впечатление о преимуществах на фронте, преувеличивая собственные военные успехи.

"Путин надувается как шарик перед американцами, пытаясь продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположна. россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются действительно очень тяжелые", — отмечает Коваленко.

В то же время, Коваленко напоминает, что стратегическая цель России остается неизменной и заключается в уничтожении украинской государственности. Однако, по его словам, реализовать этот план Кремль не способен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров с Путиным американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе.

Также "Комментарии" писали, что в Великобритании резко отреагировали на угрозы Путина о возможности войны с Европой.



Источник: https://t.me/akovalenko1989/10134
