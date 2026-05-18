Путін надумав залучити Лукашенка у війну з НАТО: озвучено попередження про задум диктатора

Білоруський правитель Олександр Лукашенко намагається максимально відтермінувати пряме втягування країни у війну Росії проти України. Він усвідомлює ризики для режиму та можливі наслідки участі у великому збройному конфлікті, зазначає політолог Петро Олещук.

Фото: з відкритих джерел

Водночас Москва розглядає територію Білорусі як потенційний плацдарм для військових сценаріїв — як проти України, так і в ширшому протистоянні з країнами НАТО.

На думку експерта, ситуація має багаторівневий характер і може включати не лише Білорусь, а й інші держави, зокрема Північну Корею. Така комбінація, на його думку, розглядається в рамках гібридних і дезінформаційних стратегій.

Описуючи роль Мінська, експерт звертає увагу на політичний контекст усередині країни. За його словами, після часткового пом’якшення міжнародної ізоляції та зняття частини санкцій з’явилися умови для обережного дипломатичного маневру Лукашенка. Саме тому він не демонструє зацікавленості у прямій участі у війні, хоча під зовнішнім тиском змушений підтримувати риторику союзництва з Росією.

"У Лукашенка почало налагоджуватися життя, бо Трамп зняв санкції, і відповідно відкрилися можливості виходу з дипломатичної ізоляції. Тому він не має мотивації вв’язуватися у війну. Очевидно, росіяни не задоволені його позицією і починають тиснути. Тому Лукашенко зараз активно грає великого військового", – сказав Олещук.

"Коментарі" вже писали, що російська Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова почала змінювати тон публічних заяв щодо війни проти України, фактично визнаючи масштабні ризики подальшої ескалації. В ефірі радіостанції "Супутник" вона заявила, що обговорення можливої масової мобілізації в російському військовому командуванні може призвести до серйозних наслідків для держави-агресора.