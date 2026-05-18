Путин решил привлечь Лукашенко в войну с НАТО: озвучено предупреждение о замысле диктатора

Белорусский правитель Александр Лукашенко пытается максимально отсрочить прямое вовлечение страны в войну России против Украины. Он отдает себе отчет в рисках для режима и возможных последствиях участия в большом вооруженном конфликте, отмечает политолог Петр Олещук.

В то же время, Москва рассматривает территорию Беларуси как потенциальный плацдарм для военных сценариев — как против Украины, так и в более широком противостоянии со странами НАТО.

По мнению эксперта, ситуация носит многоуровневый характер и может включать не только Беларусь, но и другие государства, в частности Северную Корею. Такая комбинация, по его мнению, рассматривается в рамках гибридных и дезинформационных стратегий.

Описывая роль Минска, эксперт обращает внимание на политический контекст внутри страны. По его словам, после частичного смягчения международной изоляции и снятия части санкций, появились условия для осторожного дипломатического маневра Лукашенко. Именно поэтому он не демонстрирует интереса к прямому участию в войне, хотя под внешним давлением вынужден поддерживать риторику союзничества с Россией.

"У Лукашенко начала налаживаться жизнь, потому что Трамп снял санкции, и соответственно открылись возможности выхода из дипломатической изоляции. Поэтому у него нет мотивации ввязываться в войну. Очевидно, россияне не удовлетворены его позицией и начинают давить. Поэтому Лукашенко сейчас активно играет великого военного".

