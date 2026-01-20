Ранковий масований удар Росії по Україні 20 січня став "сигналом тривоги" від Путіна для світових лідерів, які цього тижня зібралися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що шлях до миру в Європі можливий лише через силу та рішучу підтримку України.

Ударом по Україні Путін надіслав "сигнал тривоги" для світових лідерів

Андрій Сибіга відреагував на чергову атаку РФ, яка відбулася на тлі сильних морозів. За його словами, російський диктатор Володимир Путін воєнний злочинець, який використовує тактику ударів по Україні при морозній температурі.

"Тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при температурі -15 градусів на вулиці після масованого удару Росії вночі. Воєнний злочинець Путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей похилого віку", — написав Сибіга

Удари були завдані по Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та інших областях. Атаки призвели до жертв серед мирних мешканців і серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури, що ускладнило проходження зими для мільйонів українців.

Сибіга підкреслив, що стійкість українського суспільства не може бути виправданням для затягування війни. Очільник МЗС закликав партнерів до негайних дій, серед яких назвав посилення протиповітряної оборони, надання додаткової енергетичної допомоги, перехоплювачів і розширення санкційного тиску на Москву.

"Варварський удар Путіна сьогодні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі: миру можна досягти лише завдяки силі; нам потрібна термінова додаткова енергетична допомога, протиповітряна оборона та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву", — додав міністр.

У швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум, який пройде з 19 по 23 січня 2026.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рішення Трампа, яке зробить Путіна найщасливішою людиною у світі.

Також "Коментарі" писали, що Росія готує жахливі удари по Україні. На Заході вказали головні цілі Кремля.