Утренний массированный удар России по Украине 20 января стал "сигналом тревоги" от Путина для мировых лидеров, собравшихся на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув, что путь к миру в Европе возможен только через силу и решительную поддержку Украины.

Ударом по Украине Путин направил "сигнал тревоги" для мировых лидеров

Андрей Сибига отреагировал на очередную атаку РФ, произошедшую на фоне сильных морозов. По его словам, российский диктатор Владимир Путин – военный преступник, использующий тактику ударов по Украине при морозной температуре.

"Тысячи домов в Киеве остались без отопления при температуре -15 градусов на улице после массированного удара России ночью. Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей", — написал Сибига

Удары были нанесены по Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Сумской и другим областям. Атаки привели к жертвам среди мирных жителей и серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры, что затруднило прохождение зимы для миллионов украинцев.

Сибига подчеркнул, что устойчивость украинского общества не может быть оправданием для затягивания войны. Глава МИД призвал партнеров к немедленным действиям, среди которых назвал усиление противовоздушной обороны, предоставление дополнительной энергетической помощи, перехватчиков и расширение санкционного давления на Москву.

"Варварский удар Путина сегодня утром — это сигнал тревоги для собравшихся в Давосе мировых лидеров: мира можно достичь лишь благодаря силе; нам нужна срочная дополнительная энергетическая помощь, противовоздушная оборона и перехватчики, а также санкционное давление на Москву", — добавил министр.

В швейцарском Давосе начался 56-й Всемирный экономический форум, который пройдет с 19 по 23 января 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о решении Трампа, которое сделает Путина самым счастливым человеком в мире.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит ужасные удары по Украине. На Западе указали главные цели Кремля.